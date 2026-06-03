ファミリーマートは6月2日、対象の「午後の紅茶」とファミマルスイーツがセット割で100円引きとなるキャンペーンを開始した。

午後の紅茶とスイーツがセットで100円引き

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。

6月2日～6月2日までの期間、午後の紅茶とスイーツのセット割を実施する。対象の午後の紅茶(ストレートティー、ミルクティー、レモンティー)各500mlいずれか1本と、100円以上のファミマルスイーツ(デザート、焼き菓子、和菓子)をセットで購入すると、合計金額から100円引きとなる。ファミマルスイーツプレミアムも対象。「ミニ羊羹 煉」は除く。

ファミマルスイーツの一例

「バニラたっぷり!濃厚カスタードシュー」(180円)は、マダガスカル産バニラビーンズたっぷりの濃厚なカスタードと、香ばしく焼き上げたシューパフとの一体感が楽しめるシュークリーム。

「スフレ・プリン」(344円)は、なめらかなカスタードプリンにふわしゅわ食感のチーズスフレをトッピングした一品。

「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」(258円)は、もちもち食感のクレープ。くちどけなめらかな生チョコレートと、生クリームをブレンドした濃厚ですっきりとしたホイップクリームを包んだ。

「こだわりのフィナンシェ」(150円)は、フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさが味わえるフィナンシェ。

「こだわりのしっとりバウムクーヘン」(185円)は、フランス産発酵バターが香る、しっとり食感に仕上げたバウムクーヘン。

「つぶあんどら焼き」(156円)は、北海道産小豆を使用したあんを、ふんわりとした生地で挟んだどら焼き。