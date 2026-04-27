新年度に入っても、まだまだ止まらない物価高。そんななか、SNSで話題となっている「パリパリソーセージ」を、1人分135円で作れるレシピが誕生!?

料理芸人としても人気のロバート・馬場さんがYouTubeチャンネルで公開した動画に、多くの反響が寄せられています。

用意する基本の材料は、ソーセージ5本、ワンタンの皮15枚、サラダ油大さじ3と適量の水のみ。ケチャップとタバスコを混ぜるソースは、後ほど作ります。

まずはワンタンの皮を3枚並べて、ソーセージを包む作業に。皮は5mm間隔でずらすことで、よりパリパリとした食感を楽しめます。

水で皮をほどよく濡らすことで、ソーセージが皮にしっかりくっつくそう! 春巻きや餃子の皮でも、厚みによって枚数を調整することで代用可能です。

皮を巻き終えたら、包んだソーセージをお好みで半分にカット。サラダ油を入れたフライパンに並べて中火にかけ、焼き色がつくまで待機します。フライパンは小さめのものを使うのが、油を少なく済ませるためのポイントだそう。

焼き色がついたらひっくり返し、転がしながら全体にまんべんなく焼き色がつくまで加熱。油ハネに注意しながら裏返していくと、すでにかなり美味しそう……!!

しっかり焼き色がついたら、火からおろしてソース作りへ。ケチャップ大さじ3とタバスコ3滴を混ぜれば、あっという間に完成。粒マスタードやカレー粉、酢醤油もおすすめだそうですよ。

あとはお皿に盛り付ければ、見るだけでおなかが減る「パリパリソーセージ」の出来上がり……!!

一口サイズのソーセージからは、噛んだ瞬間にパリッと食欲をそそる音が。ソースをつけるのはもちろん、そのままでも香ばしい皮とソーセージの肉汁のうま味が最高。夕食のもう1品やおやつにはもちろん、晩酌のおともや深夜のご褒美ごはんにもよさそうです。

ロバート馬場さんのYouTubeチャンネルには今回のレシピ以外にも、自分の家で作ってみたくなる簡単＆絶品なレシピが盛りだくさん。今夜は何か違うものを食べたい気分……というときはぜひ、馬場さんのレシピをチェックしてみては?