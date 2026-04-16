日本とアメリカの二拠点で生活している国際結婚のミラーさん一家。アメリカ人のご主人・ジャクソンさんと、日本人の奥様・ユイさんの間には、クルクルヘアーのゾーイちゃん(4歳)と、ニコニコ坊やのアッシュくん(2歳)という2人のお子さんが。そんな4人家族の何気ない日常を、YouTubeチャンネル「Yui Miller」にて発信しています。

今回は、お友達のマルシェをのぞきに4人で静岡へ。ワークショップで工作したり、太鼓を叩いたり。そして、大自然の中で竹馬に挑戦からのお子さまランチと、盛りだくさんです!

静岡に向かう車中、今日のプランを聞いて「たのしみ!!」と笑顔を見せるゾーイちゃん、可愛いですね。

木の家のオブジェを作るワークショップに参加するゾーイちゃんと、太鼓を叩いて楽しむゾーイ君。2人とも、とっても楽しそう。相変わらず表情が最高です。

竹馬に挑戦するも…

一方、ご主人のジャクソンさんは、外で日本の竹馬に挑戦。得意気に乗りこなすジャクソンさんでしたが、奥様からツッコミが入ります(笑)

竹馬を楽しむご主人に、「それちょっとやり方違うんじゃない?」とツッコむユイさん。よーく見ると、ジャクソンさんの竹馬、足を乗せるところが内側に向いています。こんな乗り方、初めて見ました!!

隣の女の子の足元を指さして、「足はまっすぐ。彼女が正しいよ!」と奥様から言われ、縦にして乗ってみることに。しかし……

縦に向けるとやっぱり落ちてしまいます。実は、竹馬に似た遊びがアメリカにもあるのですが、形も使い方もちょっと違うのだとか。おもしろいですね。

最初は苦戦したものの、次第に日本流でも乗りこなすジャクソンさん、さすがです! するとそこへ、ゾーイちゃんも参戦。しかも、アメリカ流を教わっています(笑)。

竹馬に挑戦するゾーイちゃん

ゾーイちゃん、なぜかアメリカ流がサマになっているような(笑)。しかし、日本流にも挑戦してみるも、パパが手を離した瞬間に落ちてしまい……、最後はご機嫌ななめに。

竹馬にうまく乗れずにご機嫌斜めのゾーイちゃん

怒った顔もかわいい!! ちなみに、ご主人の竹馬を指摘していたユイさんの腕前はというと……

竹馬を楽しむユイさん

まぁ、ギリ乗れていました(笑)。もちろん日本流です!

お子さまランチを満喫

さて、たくさん遊んだ後はランチタイム。子どもたちは、お子さまランチを注文しました。早速アッシュ君は、右手にポテト、左手に唐揚げを持ってがぶり。

お子さまランチを満喫するアッシュ君

ご機嫌ななめだったゾーイちゃんも、この表情。踊り出しちゃうくらい美味しいようです。

お子さまランチを満喫するゾーイちゃん

実はこのお子さまランチ、お家のような蓋がかぶせてあって、開くと子どものテンションが上がるという演出が。

アッシュ君は、食べるたびに蓋を閉め、開けるたびに大喜びです。蓋を持ったまま食べたりもして、とにかく可愛い～。

蓋を持ったまま食べるアッシュ君

大人も子どももいっぱい遊んで、笑って、食べて——そんな“いつもの幸せ”がぎゅっと詰まった一日でしたね。この様子に、「蓋を抱えながらご飯を食べる様子が可愛過ぎて笑っちゃいました笑」「アッシュくんオーバオール似合いすぎて可愛すぎる」「今日も、ゾーちゃんとアッシュくんに癒されました〜」と、みなさんほっこり。

また、竹馬について「この動画見た後、竹馬やってみたんですが難しくて度肝を抜かれました」「竹馬のくだり(みなさんの掛け合いトーク)、凄くおもしろかったのと、アメリカにも竹馬があったことに衝撃でした!」という声も寄せられていました。

次はどんな日常を見せてくれるのか、これからも2人の成長に注目です!