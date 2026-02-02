夫婦喧嘩の翌日に、「鯛の塩焼き」丸ごと一匹入った「復讐弁当」を作ったら……? YouTubeで動画が11万回以上再生されるなど人気を呼んでいます。

投稿したのは、「筒井チャンネル」（@tsutsuuuuuui）。投稿者で夫の「筒井さん」は、「妻と娘にモテたい」という気持ちで、家事や料理に日々取り組んでいます。

今回の動画では、筒井さんは妻さんと喧嘩をしてしまったと告白。結果、「ボコボコにされて尊厳破壊された」と語るほど言い負かされてしまったのだそうで、その仕返しとして「復讐弁当」を作ることにしました。

用意したのは、小ぶりながら2匹で500円という、非常に良心的な価格の鯛。購入した時点でウロコも内蔵も処理されていたとのことなので、かなりお得な品だったようですね。

作るのは「鯛の塩焼き」

作るのは、この贅沢な素材を活かした「鯛の塩焼き」。しかも丸ごと一匹をドーンと詰め込む算段です。まずはバットに鯛を入れると、身にバツ印に包丁を入れます。上から料理酒を振りかけ、キッチンペーパーで水気を拭き取ったら、塩をパラパラ。これをそのままグリルで丸焼きにしていきます。

料理酒をふりかけて

鯛が焼けたら、いよいよ盛り付けです。お弁当箱にご飯を敷き詰め、その上に焼きあがった鯛をドーンと置いたら完成です! その名も「論破おめで鯛弁当」。会社でお弁当箱を開いてこれが出てきたら……たしかに困るわ!! 嬉しいけども!

早速食べてみると……まさかの事態が!?

筒井さん、さっそく食べてみますと……身が分厚く柔らかくておいしいとのこと! ただ、骨がしっかりしているために、箸だけで身をほぐす作業が大変で、腱鞘炎になりそうなほど手首が痛くなってしまいました。さすがは復讐弁当だ……。

復讐弁当なのにダメージを受ける筒井さん

動画には、「見た目のインパクトがすごいwww」「喧嘩が出来る相手がいる、と言う幸せ」「夫婦喧嘩にメリットしかない」「復讐弁当食べてみたい」など多くの反響が寄せられていました。夫婦仲良く、お幸せに!