【2026年6月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、彩豊かなおかずがたっぷり入ったお弁当や、まるでチヂミのようなパンなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年6月の新商品5品まとめ(6月9日〜6月15日)

「とうもろこし御飯と梅御飯の焼き鯖弁当」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

2種類の御飯(とうもろこし御飯・梅御飯)に、焼き鯖、野菜のかき揚げ、鶏照り焼きなど様々なおかずが楽しめるお弁当です。

「鶏ガラ醤油餡の肉そぼろ天津飯」(680円)

価格 : 680円

販売地域 : 北海道、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、静岡県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県

鶏ガラの旨みがきいた中華餡に肉そぼろを加えた、ボリューム感のある天津飯です。

「炭火焼ミックスホルモン 塩」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、関東、九州

炭火で焼いたモツ、ガツ、ハツを組み合わせた、香ばしく食べ応えのあるおつまみです。

「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」(246円)

価格 : 246円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ニラと玉ねぎを混ぜ込んだ生地に旨辛いソースを絞ってこんがり焼いた、チヂミのもっちりした食感を再現したパンです。

「ブリトーウインナー2本入りBBQソース」(311円)

価格 : 311円

販売地域 : 全国

スモーク香るBBQソースとウィンナーを組み合わせたブリトーです。

※6月10日以降順次発売

まとめ

ボリューム満点な「鶏ガラ醤油餡の肉そぼろ天津飯」は、パワーを注入したいランチタイムにぴったり! 野菜、魚、お肉をバランスよく摂れる「とうもろこし御飯と梅御飯の焼き鯖弁当」は、健康に気をつけたい人にもおすすめの一品です。

チヂミの食感を再現した「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」は、満足度が高く朝食や小腹が空いたときにも◎!

そのほか、お酒と相性抜群な「炭火焼ミックスホルモン 塩」や、ウインナーが2本も入った「ブリトーウインナー2本入りBBQソース」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用