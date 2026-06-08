6月に入り、全国的に不安定な天候が続いています。先週に続き今週も日本各地で大雨や冠水、土砂災害などへの注意が必要な状況です。少しでも不安を感じたら早めに備えることが大切ですね。近くのコンビニなど上手に利用して、フードやドリンクなどもしっかり準備しましょう。

2026年6月の新商品5選まとめ(6月9日〜6月15日)

ファミリーマート2026年6月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。伝説のすた丼屋監修のすたみな丼、6種の具材を使用した冷しぶっかけ手延素麺、大盛サイズのグリルチキンのペペロンチーノ、1/3日分の野菜を使用した具だくさんなしょうがスープ、北海道産メロン果汁を21%使用したアイスバーなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「伝説のすた丼屋監修 すたみな丼」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「伝説のすた丼屋」監修商品。インパクトがあるにんにくの香りとやみつきになる味わいを表現しました。温めて溶けた卵黄ソースを絡めて味わうのがおすすめです。

「6種具材の冷しぶっかけ手延素麺」(498円)

価格 : 498円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

だしのきいたつゆとそうめんを合わせたぶっかけタイプの冷し麺。具材として、わかめ、きゅうり、蒸し鶏、錦糸たまご、カニカマ、針しょうがをのせて彩り良く仕立てました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「大盛 グリルチキンのペペロンチーノ」(598円)

価格 : 598円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

大盛サイズのペペロンチーノが登場! グリルチキンをトッピングし香ばしいにんにくの風味を加えた食べごたえのあるぺペロンチーノです。

「具だくさん生姜スープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：関東、東海、九州

※山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。

※九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

1/3日分の野菜を使用し、鶏や野菜、だしの旨みをきかせた具だくさんなしょうがスープ。具材にはそぼろ、野菜、針しょうがなどを使用しています。なお山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。また、九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

「とろける食感ぎゅっとメロン」(258円)

価格 : 258円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ジューシーで濃厚な甘みが特徴の北海道産メロン果汁を21%使用したアイスバー。メロン果汁は夕張メロンと富良野メロンの果汁を使用しています。濃厚なメロン果汁層と、とろける食感のジェラート層の2層仕立てです。

まとめ

6月9日発売の新商品は、インパクトがあるにんにくの香りと味わいを表現した「伝説のすた丼屋監修 すたみな丼」、だしのきいたつゆとそうめんを合わせた「6種具材の冷しぶっかけ手延素麺」、 グリルチキンをトッピングした食べごたえのある「大盛 グリルチキンのペペロンチーノ」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、1/3日分の野菜が摂れるリッチな仕立ての「具だくさん生姜スープ」や、北海道産メロン果汁を21%使用したアイスバー「とろける食感ぎゅっとメロン」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用