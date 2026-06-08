6月も中旬にさしかかります。この時期、気をつけたいのが5月病ならぬ"6月病"。4月の環境変化に馴染もうとがんばり続けた結果、約2カ月が経過した6月に心身の不調を覚える現象のことです。少しでも違和感を感じたら上手に気分転換をはかりましょう。スイーツ片手に散歩を楽しむなどもいいですね!

2026年6月の新作5品まとめ(6月9日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで6月9日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年6月のスイーツ新商品まとめ

ゴロゴロチョコが楽しいクッキーデニッシュ、ラージサイズのイタリア栗のモンブランプリン、チョコミント味のガトーショコラ、冷やして食べる八天堂のとろけるくりーむパン、「ザクット」かじる抹茶とチョコのアイスバーなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ゴロゴロチョコのクッキーデニッシュ」(158円)

価格 : 158円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

ゴロッとしたダイスチョコを味わえるクッキーデニッシュ。デニッシュ生地にチョコクリームを絞り、ダイスチョコをまいて、ビスケット生地を被せて焼き上げました。なお九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

「でか～いイタリア栗のモンブランプリン」(560円)

価格 : 560円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ラージサイズのモンブランプリン。カスタードプリンの上にホイップクリームとイタリア産マロンのペーストを使用したマロンクリームをトッピングしました。

「かじるガトーショコラ（チョコミント）」(240円)

価格 : 240円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ガブっとかじるタイプのガトーショコラ。ガトーショコラ生地にチョコミントソースを流し込みました。ザクザクのココアクランブルとパリパリのミントチョコが食感のアクセントです。

「冷やして食べるとろけるくりーむパン 福島県産もも」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

八天堂の冷やして食べる、とろけるくりーむパン。桃香るミルククリームと福島県産ももフィリングの二層仕立てです。

［ファミリーマート限定］

「明治 ザクット 抹茶」(184円)

「明治 ザクット 抹茶」(184円)

価格 : 184円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコとザクザク食感のチョコクッキーを抹茶アイスにマーブル状に混ぜ込んだアイスバー。「ザクット」かじって、抹茶とチョコの味わいと食感を楽しんでください。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

6月9日発売の新商品は、ゴロッとしたダイスチョコを味わえる「ゴロゴロチョコのクッキーデニッシュ」、イタリア産マロンを使用した「でか～いイタリア栗のモンブランプリン」、ザクザクのココアクランブルとパリパリのミントチョコの食感が楽しい「かじるガトーショコラ（チョコミント）」、桃香るミルククリームと桃フィリングの二層仕立ての「冷やして食べるとろけるくりーむパン 福島県産もも」、抹茶とチョコの味わいと食感を楽しめる「明治 ザクット 抹茶」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。