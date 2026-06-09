バンダイ ベンダー事業部は、ガシャポン公式キャラクターのグループ名を投票で決めるキャンペーンを実施中だ。参加した人の中から抽選で88人に、オリジナルデザインの「QUOカードPay」888円分をプレゼントする。

ガシャポン公式キャラクター、どんなキャラ?

ガシャポン公式キャラクター

「ガシャポン公式キャラクター」は、「ガシャポン」のワクワクとドキドキがあふれる「ガシャポンタウン」からやってきたキャラクターたち。ガシャポンで遊ぶ人の様子をこっそり観察するのが大好きで、「もっとたくさんの人にガシャポンの楽しさを知ってほしい！」という想いから公式キャラクターとして誕生した。

近年カプセルトイ市場は、専門店の増加やインバウンド需要、ターゲット層の拡大を背景に著しい成長を遂げており、2025年度には国内市場規模1,700億円を突破するなど、今や日本文化を象徴する分野のひとつだ。バンダイの「ガシャポン」は国内売り上げの約57％を占め、市場をけん引してきた。(※バンダイ調べ)1977年の市場参入からの累計販売個数は約43.7億個で、ガシャポンの専門店「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」は現在、国内286店舗・海外150店舗以上まで拡大し世界中でガシャポン体験を提供している。このように拡大を続ける「ガシャポン」のワクワクとドキドキをさらに多くの方に知ってもらい、より親しみを感じてもらうための存在が「ガシャポン公式キャラクター」だ。

候補名、キャンペーンの応募方法は?

この度、彼らがより身近な存在として活躍できるよう、皆様の投票にてグループ名を決定するキャンペーンを実施する。参加した人の中から抽選で88人に、オリジナルデザインの「QUOカードPay」888円分をプレゼントする。

グループ名候補は、「(1)ガシャポンフレンズ」「(2)ガシャっとポンポンズ」「(3)ガシャポン回し隊」「(4)ガシャポンスターズ」。投票期間は6月1日14:00～6月14日23:59(日本時間)。

応募は、下記2つの方法のうち、どちらかで参加すること。なお、バンダイナムコIDへの会員登録が必要になる。

応募方法1

X公式アカウント「【公式】バンダイ ガシャポン（@Gashapon_Bandai）」をフォローし、指定ポストの引用リポスト上で4つの候補の中からつけたい名前の番号を記載して投稿。

応募方法2

キャンペーンページ内「投票/キャンペーン応募はこちら」ボタンをクリックし、リンク先のアンケートに回答。

上記のいずれかの応募方法で参加した人の中から、抽選で合計88人にオリジナルデザインの「QUOカードPay 888円分」をプレゼントする。決定した名称は、2026年7月に発表予定だ。

(C)BANDAI「ガシャポン」はバンダイの登録商標。記載されている情報は 2026年6⽉1⽇現在のもの。