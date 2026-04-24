ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、開業25周年を迎え、夏のナイト・エンターテイメントを一新するイベント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト ～ネオン・グロウアップ～」(7月1日～8月26日)を開催することを発表した。

本イベントは、夜のパーク全体を舞台に展開される“夜祭り”がテーマ。光り輝くネオン演出の中で、びしょ濡れ演出のダンスショーやストリート・パフォーマンス、屋台感覚のフード、カーニバルゲームなどを楽しめる夜限定プログラムとなっている。

ネオン×水×音楽で盛り上がる新ナイトショー

『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』

目玉となるのは、新ナイトショー「NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ」。セサミストリートのキャラクターたちやマイメロディ＆クロミ、ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカーらが浴衣姿で登場し、大量の水と泡の演出の中でゲストと一体となって踊る参加型ショーだ。 音楽は、音楽プロデューサー・DJのtofubeatsが担当。おなじみの夏ソングからオリジナル楽曲までをスタイリッシュにアレンジし、夏の夜を熱狂で包み込む。

歩いているだけで巻き込まれる夜限定のストリート・ショーも

「ミニオン BOO-YA ブロックパーティ」では、DJスチュアートによる80年代エレクトロ・ポップに合わせ、ミニオンたちと一緒にダンスを楽しめる。 そのほか、BMXやアクロバット、シャボン玉を使ったショーなど、4種類の新ストリート・パフォーマンスが登場。ネオン演出に彩られた空間で、写真撮影やダンスなど思い思いに楽しめる。

屋台風フードや限定グッズ、花火演出も

パーク内では、光るカップで楽しむドリンクやチョコバナナ味のチュリトスなど、夏祭りをイメージした食べ歩きフードが並ぶ。カーニバルゲームの賞品には、ネオンカラーの景品も用意される。

夜間営業を21時まで延長、夏限定チケットも登場

イベント開催期間中は、パークの夜間営業を21時まで延長(一部除外日あり)。 あわせて、7月1日～8月31日の期間限定で、15時以降に何度でも入場できる「サマー・シーズン・パス」や、17時から利用可能な「ナイト・パス」など、夏の夜を満喫できるチケットも販売される。

25周年のテーマ「Discover U!!!」のもと、USJが仕掛ける新たな夏の夜。 大人から子どもまで、非日常のお祭り空間に没入できるイベントとなりそうだ。