サイゼリヤは6月10日、グランドメニューを改定する。
「若鶏のディアボラ風」「柔らかチキンのチーズ焼き」(いずれも500円)は、在庫状況が不安定となっているため、グランドメニューには掲載せず、差し込みメニューで販売する。
また、「冷たいパンプキンスープ」(180円)が今年も登場する。かぼちゃ本来のおいしさを生かし、なめらかで甘みのあるスープに仕上げた。ひんやりとした口当たりが心地よく、暑い日にもすっきり楽しめる。
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