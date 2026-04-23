度々SNSで話題になるサイゼリヤのアレンジメニュー。最近では、フォッカチオにポップコーンシュリンプやラム肉を挟むバーガーアレンジが注目を集めています。果たしてどんな味わいなのか……。今、話題のバーガーアレンジ3つを試しに店舗に行ってきました。

サイゼリヤで話題のバーガーアレンジメニュー3選

食感がたまらない"ガーリックシュリンプバーガー"

1つ目は、食欲をそそるガーリックが香る「ガーリックフォッカチオ」(200円)に、「ポップコーンシュリンプ」(300円)と「ほうれん草のソテー」(200円)をサンドした"ガーリックシュリンプバーガー"です。

作り方は、「ガーリックフォッカチオ」をバンズのように半分に切り、「ほうれん草のソテー」を挟んでいきます。

「ガーリックフォッカチオ」はオリーブオイルで滑りやすいので、ナイフを使って切るときは怪我をしないように要注意。「ほうれん草のソテー」をのせたら、その上に「ポップコーンシュリンプ」を並べていきます。

付属のドレッシングをかければ"ガーリックシュリンプバーガー"が完成! 切って挟むだけなので、筆者のようにズボラな人でも簡単に挑戦できますよ。

ガーリックシュリンプバーガー

ガーリックソースとオリーブオイルが染み込んでジュワッとした食感の「ガーリックフォッカチオ」とザクザクでプリップリな「ポップコーンシュリンプ」の食感が楽しく、食べ応え抜群! ガーリックオイルを使用している「ほうれん草のソテー」が合わさることで、より食欲がそそられます。

ドレッシングをかけたことで濃い味ながらも適度な酸味も効いて後味はすっきり。ビールも合わせて注文すれば最高のつまみにもなりますよ。

ラム肉とスパイスでやみつきになる"アロスティチーニバーガー"

次に試したのは、ラム肉の串焼き「アロスティチーニ」をメインとした"アロスティチーニバーガー"。注文するのは、プレーンの「フォッカチオ」(150円)と「アロスティチーニ」(400円)、そして「ほうれん草のソテー」(200円)の3品です。

半分に切った「フォッカチオ」に「ほうれん草のソテー」を挟むのは先ほどと一緒。その上に串から外した「アロスティチーニ」を並べていきます。

アロスティチーニバーガー

最後にやみつきスパイスをトッピングしたら完成! ゴロゴロとした「アロスティチーニ」でボリューミーなバーガーとなりました。

ワイルドでジューシーなバーガーに

ひと口食べてみると、ワイルドかつジューシーな食感と味わい。「アロスティチーニ」に付いているやみつきスパイスと「ほうれん草のソテー」のガーリックの味わいが、がかなり良い仕事をして食欲を掻き立てます。ガッツリとした味わいを求めている時におすすめしたい一品です。

モッツァレラチーズをたっぷりのせた"ガーリックモッツァレラバーガー"

3つ目は、ミルキーな風味とコクが魅力のモッツァレラチーズを使ったアレンジメニューです。オーダーするのは「ガーリックフォッカチオ」(200円)と「バッファローモッツァレラのカプレーゼ」(430円)、そして「ほうれん草のソテー」(200円)です。

「ガーリックフォッカチオ」に「ほうれん草のソテー」をのせ、「バッファローモッツァレラのカプレーゼ」のモッツァレラチーズを挟んだら完成。

ガーリックフォッカチオ

モッツァレラチーズはナイフで食べやすい大きさにカットしてから挟むとバーガーから落ちにくいですよ。

ガツンと感もありつつもまろやかな味わい

早速食べてみると、ガーリックとオリーブオイルの風味とバッファローモッツァレラのミルキーなコクが合わさり、ガツンと感もありつつもまろやかな味わい。「ほうれん草のソテー」の塩味はありますが、個人的には主役となるものが欲しいとやや物足りない印象……。

バッファローモッツァレラのキュッとした食感と味わいを生かしつつ、ドレッシング付きでプリッとした歯ごたえの「小エビのカクテル」を合わせるとより美味しくなりそうな予感。

SNSで話題のアレンジを楽しみつつ、「これだ!」と思う自分好みのバーガーアレンジをぜひ試してみてはいかがでしょうか？