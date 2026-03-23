サーティーワンといえば、31種類(※店舗により異なる)を基本にした豊富なフレーバー構成が魅力の人気のアイスクリームショップ。

「ポケモン」「トイ・ストーリー」など人気キャラクターとのコラボも多く、子どもからの支持も高いですよね。一方で、20〜50代の「大人世代」はどんなフレーバーを選んでいるのでしょうか。

今回は、マイナビニュース会員の男女302名を対象に行ったアンケートから、通年で提供されるフレーバーの人気ランキングとその理由を年代別に紹介します(※商品情報は2026年3月時点のものです)。

【2026年版】好きなサーティーワンのフレーバーランキング

今回は、マイナビニュース会員の男女302名にアンケートを実施。サーティーワンの利用経験がある239名の回答をもとに「最も好きなフレーバー」を集計したところ、結果は以下のようになりました。

1位 ストロベリーチーズケーキ …10.5%

2位 ポッピングシャワー …10.0%

2位 チョコミント …10.0%

2位 クッキーアンドクリーム …10.0%

5位 バニラ …9.6%

6位 ラムレーズン …7.9%

7位 ベリーベリーストロベリー …6.7%

8位 ジャモカアーモンドファッジ

8位 抹茶 …4.2%

8位 チョコレート …4.2%

8位 バナナアンドストロベリー …4.2%

12位 チョップドチョコレート …3.3%

12位 ナッツトゥユー …3.3%

12位 オレンジソルベ …3.3%

15位 キャラメルリボン ……2.9%

16位 ジャモカコーヒー …2.5%

17位 大納言あずき …1.7%

18位 ロッキーロード …0.4%

18位 ラブポーションサーティワン …0.4%

※有効回答数239件。その他除く。

1位のストロベリーチーズケーキに続き、ポッピングシャワー、チョコミント、クッキーアンドクリームが同率2位で並びました。「見た目の楽しさ」と「定番の安心感」の両方が選ばれていることがわかります。

【20～30代】好きなサーティーワンのフレーバーランキング

ここからは、年代別のフレーバーランキングを紹介します。なお、年代別の傾向を見るにあたって回答数のバランスを考慮し、【20～30代】【40代】【50代】の3区分で集計しています。

まずは、20～30代の好きなフレーバーランキングを見ていきましょう。

1位 ポッピングシャワー …21.6％

2位 ストロベリーチーズケーキ …13.7％

2位 バニラ …13.7％

4位 クッキーアンドクリーム …11.8％

5位 バナナアンドストロベリー …5.9％

5位 ジャモカコーヒー …5.9％

※有効回答数51件。6位以下省略、その他除く。

20～30代は、見た目が色鮮やかでインスタ映えしそうなフレーバーが人気でした。一方で、クッキーアンドクリームやバニラといった定番フレーバーも安定した支持を得ています。

ここからは、上位3フレーバーが選ばれた理由について、実際の回答をもとに紹介します。

1位ポッピングシャワー(21.6％)

・「これぞサーティワンアイスクリームの定番だと思いました」(女性・37歳)

・「味や食感を楽しめるから」(女性・25歳)

・「パチパチした食感が好きです」(女性・35歳)

・「サーティーワンならではのオリジナル感があるから」(女性・33歳)

2位ストロベリーチーズケーキ(13.7％)

・「ストロベリーとチーズケーキの相性が良く、おいしい」(男性・27歳)

・「チーズケーキのアイスが好きだから」(女性・27歳)

・「甘酸っぱさと見た目が可愛いので」(女性・37歳)

2位バニラ(13.7％)

・「濃厚で食べごたえあってお気に入り」(男性・35歳)

・「定番の味がなんだかんだいいです」(男性・34歳)

・「やっぱり好き。バニラがおいしいです」(男性・30歳)



ポッピングシャワーを選ぶ方は、味の他に「食感」を重視する傾向が見られました。また、ストロベリーチーズケーキのような「味のハーモニー」や、バニラの「定番の味」を好む方が多いようです。

【40代】好きなサーティーワンのフレーバーランキング

40代の結果は以下のとおりです。

1位 ポッピングシャワー …10.0％

1位 チョコミント …10.0％

3位 ストロベリーチーズケーキ …8.8％

4位 ラムレーズン …7.5％

4位 ジャモカアーモンドファッジ …7.5％

4位 バニラ …7.5％

4位 クッキーアンドクリーム …7.5％

※有効回答数80件。8位以下省略、その他除く。

40代は、20～30代と傾向が近しく、ポッピングシャワーやストロベリーチーズケーキといった「楽しさ・満足感」のある定番が上位に並んでいます。一方で、チョコミントやラムレーズンなどのいわゆる「大人フレーバー」がランクインしているのも特徴といえそうです。

ここからは、1位～3位のフレーバーが選ばれた理由を実際の回答をもとに紹介します。

1位ポッピングシャワー(10.0％)

40代 1位「ポッピングシャワー」

・「まろやかさと不思議な甘さがおいしい」(男性・42歳)

・「パチパチとした食感が好きでおいしい」(男性・49歳)

・「パチパチ感が他のアイスにはないから」(男性・46歳)

・「昔からよく食べているから」(男性・40歳)

1位チョコミント(10.0％)

40代 1位「チョコミント」

・「爽やかなミント味がクセになる」(男性・44歳)

・「アイスのフレーバーの中で一番好きだから」(男性・44歳)

・「子どもの頃からこの味が一番好きだから」(女性・45歳)

・「オリジナルな食感と、ミントの味が格別」(男性・43歳)

3位ストロベリーチーズケーキ(8.8％)

40代 3位「ストロベリーチーズケーキ」

・「基本にして至高の組み合わせのフレーバーだから」(男性・48歳)

・「いちごとチーズのバランスが絶妙」(男性・49歳)

・「チーズケーキ自体が好きで、ストロベリーともよく合っているから」(女性・47歳)

ポッピングシャワーやチョコミントを選ぶ人の中には、「食感」へのこだわりや「昔から好きで食べ続けている」という理由で選んでいる人が多い印象。一方、ストロベリーチーズケーキは、素材同士の絶妙な組み合わせを楽しみたい人に支持されているようです。

【50代】好きなサーティーワンのフレーバーランキング

50代の好きなフレーバーのランキングは以下のようになりました。

1位 チョコミント …13.9％

2位 クッキーアンドクリーム …11.1％

3位 ストロベリーチーズケーキ …10.2％

3位 ラムレーズン …10.2％

5位 ベリーベリーストロベリー …9.3％

5位 バニラ …9.3％

※有効回答数108件。7位以下省略、その他除く。

50代はポッピングシャワーが上位に入らないのが特徴的。代わりに、チョコミントが単独1位、続いてクッキーアンドクリーム、ストロベリーチーズケーキ・ラムレーズンが同率3位に入りました。

1位～3位のフレーバーが選ばれた理由は、主に以下のとおりです。

1位チョコミント(13.9％)

50代 1位「チョコミント」

・「チョコミントは口の中に入れたときに清涼感が強いので、味わいを感じる」(女性・55歳)

・「食感と食べたときの香りが好きです」(男性・53歳)

・「ミントの爽快感とチョコレートの甘さが絶妙」(男性・56歳)

・「昔からあの風味が大好き」(男性・58歳)

2位クッキーアンドクリーム(11.1％)

50代 2位「クッキーアンドクリーム」

・「クッキーの食感がいいアクセントになっていて、濃厚なクリームがおいしい」(男性・54歳)

・「クッキーとバニラアイスのコラボレーションが最高においしいから」(女性・58歳)

・「食感と味が病みつきになるので」(男性・59歳)

3位ストロベリーチーズケーキ(10.2％)

50代 3位「ストロベリーチーズケーキ」

・「いちごとクリームチーズの調和が素晴らしいから」(男性・58歳)

・「甘酸っぱい味が好きでチーズケーキもおいしいから」(女性・58歳)

・「甘酸っぱさと濃厚な味わいで他製品では絶対出会えないおいしさ」(女性・50歳)

3位ラムレーズン(10.2％)

・「レーズンが好きだから」(男性・58歳)

・「ラム酒の風味が大好きです」(男性・57歳)

・「昔から変わらない味、大好きです。」(女性・57歳)

清涼感や香り、甘さとコクのバランスといった「味の完成度」が重視される傾向が見られました。チョコミントの爽快感、クッキーアンドクリームの食感と濃厚さ、ストロベリーチーズケーキやラムレーズンの調和や昔からのなじみが支持理由として挙がっています。

自分のお気に入りフレーバーを見つけてみよう

今回のアンケートでは、「ポッピングシャワー」「クッキーアンドクリーム」「ストロベリーチーズケーキ」といったフレーバーが世代を問わず人気でした。

一方で、年代が上になるにつれて「チョコミント」などのすっきりした味わいや、「ラムレーズン」の風味を重視する傾向も見られます。

サーティーワンは、好きなフレーバーを自由に組み合わせて楽しめるのも魅力のひとつ。フレーバー選びに迷ったときは、２～3種類を組み合わせて味の違いを楽しむのもおすすめです。

また、定番フレーバーの他にも、月替わりで登場する期間限定フレーバーに挑戦してみると、新たなお気に入りに出会えるかもしれませんよ。

調査時期: 2026年3月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 20～59歳男女300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

