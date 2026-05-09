B-Rサーティワンアイスクリームは5月9日、「サーティワンフレーバー総選挙2026」の結果を発表した。

サーティワンフレーバー総選挙2026 全100種の総合ランキング

過去最多70万票超を記録

第5弾となる今回は2026年4月2日～4月30日に実施され、投票数は前回の58万票を大きく上回る過去最多の705,971票となった。

これまで全世界のサーティワンで開発された1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から厳選した100種の人気フレーバーがエントリーし、人気No.1フレーバー、また期間限定フレーバーの中から上位3位までは2027年復刻販売、そしてNo.1ダブルの組み合わせの座をかけて、約1か月の選挙戦を争った。なお、ポッピングシャワーは殿堂入りのためエントリー対象外だったが、ダブルの組み合わせ部門に限り投票が可能であった。

「ラブポーションサーティワン」が3連覇

総合ランキング第1位に輝いたのは、フレーバー総選挙史上最多の69,318票を獲得した"ラブポ"こと「ラブポーションサーティワン」。ラズベリーとホワイトチョコ風味のアイスクリームの魅惑的な味わいに、ハート型菓子も加えた「恋の媚薬」の名を持つ大人気フレーバーが、みごと3連覇を達成した。

SNSでは「ラブポを推し続けます!」「ラブポしか勝たん」「ダントツでラブポ」「ラブポ狂い」といった声が集まった。なお、同フレーバーに投票した人の中から抽選で31名にラブポーションサーティワンのオリジナルキラキラキーホルダーをプレゼントする。

復刻販売が決定した期間限定フレーバー

上位3位になったフレーバーが復刻販売となる期間限定フレーバーランキングでは、わたがし味のゆめかわフレーバー「コットンキャンディ」が初めて王座を獲得した。「見た目も味も大好き」「コットンキャンディは大本命」「甘くて飽きない美味しさ」と熱烈なファンから支持され、中間発表時点からの首位を、最後まで守り抜いた。

1位との接戦を繰り広げた「バーガンディチェリー」が2位となった。「出るたびに大量買いする」「昔から大好き」という声も多く、ごろっとしたチェリーの果肉と風味に魅了された多くのファンの支持を集めた。

第3位は「サーティワンオールスターズ」。人気フレーバー4種(チョコレートチップ、チョコレート、キャラメルリボン、クッキーアンドクリーム)を詰め込んだドリームチームなフレーバーが初の上位にランクインした。「美味しすぎて何回も食べた」「背徳の味」という声援を受け、前回総選挙の期間限定9位からの大躍進となった。

年代別ランキング

20代までのランキングは、ラブポーションサーティワンを中心に、コットンキャンディやストロベリーチーズケーキなど、見た目も華やかなフレーバーがランクイン。味だけでなく"かわいさ"や"楽しさ"などビジュアルが特徴的なフレーバーが人気だった。

フレーバー総選挙総合ランキング 10歳未満～20代

30～40代でもラブポーションサーティワンが人気を獲得。コットンキャンディやマジカルミントナイトなど遊び心のあるフレーバーから、チョコレートミント、ジャモカアーモンドファッジなど王道フレーバーまで幅広い支持を集めた。

フレーバー総選挙総合ランキング 30～40代

50～60代以上では、大人の魅力あふれる定番人気フレーバーであるジャモカアーモンドファッジが上位に。60代以上では、バーガンディチェリーが1位に君臨し、コクや深みのある味わいのフレーバーが人気を集めた。

フレーバー総選挙総合ランキング 50～60代以上

昨年の総選挙からのジャンプアップフレーバー

上昇幅が最も大きかったのは、昨年から19位アップの「大納言あずき」。40代以上の人気だけでなく、10代からも多くの票を集めた。

ジャンプアップフレーバーランキング

ダブルの組み合わせランキング

今回初開催となったダブル総選挙には、総計662,877票が投じられた。上位5位すべてにポッピングシャワーがランクインするという結果に。「絶対ひとつはポッピングシャワー!」「ダブルでポッピンは外せない」といった声が多く寄せられ、子どもから大人まで幅広い世代に愛されるパチパチ食感が楽しい殿堂入りフレーバーが圧巻の支持を獲得した。

そして第1位は「ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワン」の人気王道コンビが獲得。投票者の年代別にみても、10代～60代以上まで、どの年代においてもこの組み合わせが変わらず1位だった。多くのファンに支持される人気フレーバー同士の組み合わせが、ダブルでもその強さを証明する結果となった。