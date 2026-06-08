シルバニアファミリーに7月2日、颯爽とバイクを走らせるトラの冒険家マイルズが登場。可愛くてカッコいい姿が、SNSで話題となっています。

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トラの冒険家マイルズとバイクのセット。お人形にはゴーグルとヘルメットを付けられます。

風になびくロングマフラーがかっこいい!

『トラのアドベンチャーバイク』



(@SylvanianEC_JPより引用)

虎柄のマフラーをなびかせながら颯爽とバイクを走らせるトラのお父さん・マイルズ、かっこいいですよね。しかし、ゴーグルの奥に見えるつぶらな瞳や、ネコ科特有の手足はとってもキュート。また、砂ぼこりパーツを付ければ、走っているシーンをリアルに再現することもできるのだとか。カッコ良くも可愛くも飾れるセットとなっています。

トラのお父さん、本体、リアバッグ、砂ぼこりパーツ、ゴーグル、ヘルメットがセットになって価格は4,600円。SNSで紹介されると、「えっかわかっこいい!!」「めちゃくちゃ良すぎる」「マフラーがなびいているのと砂ぼこりが最高(笑)」「カッコイイし可愛い過ぎるｯ」と話題となっています。

さらに今回は、回転させて開くとステージに変身する『サボテンハウスのゆかいなショータイム』(4,980円)も登場。

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サボテン衣装のライオンの赤ちゃんローレンスと、楽器を演奏しているサボテンズ、ハウスのセット。ハウスを回転させて開くとステージに変身!

『サボテンハウスのゆかいなショータイム』



(@SylvanianEC_JPより引用)

こちらは、サボテン衣装のライオンの赤ちゃん・ローレンスと、楽器を演奏しているサボテンズ、そしてハウスのセット。「トラのアドベンチャーバイク」や「どきどきワニトレイン」と一緒に並べて遊ぶのがおすすめなのだとか。

いずれも発売日は7月11日。7月2日より予約受付がスタートします。気になる方はチェックしてみてくださいね。