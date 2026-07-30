バンダイ キャンディ事業部は、5周年を迎えたシール付きウエハース「にふぉるめーしょん」シリーズの新CM「鬼滅の刃篇」「ワンピース篇」に、ダイアン・津田篤宏、AKB48・伊藤百花を起用し、2026年8月1日より放映開始する。

シリーズ累計出荷数が2026年に2億個を突破した「にふぉるめーしょん」シリーズは、“に”とうしん(2頭身)のデ“フォルメ”イラストで表現したシールコレク“ション”として、人気作品のキャラクターや印象的なシーンの魅力を楽しめるシール付きウエハースシリーズ。新CMでは、開封のたび表情が変わる津田と、推しへの情熱あふれる伊藤が、「鬼滅の刃篇」「ワンピース篇」の2本のCMで息の合った掛け合いを見せる。さらにこのCMを皮切りとして、お二人のさまざまな掛け合いの映像やSNS企画などが続々と登場予定だ。詳細は「にふぉるめーしょん」の5周年特設ページでも公開している。

狙いの1枚を求めて開封する津田篤宏と、推しへの愛が止まらない伊藤百花

8月1日より放映開始する、5周年を迎えたシール付きウエハース「にふぉるめーしょん」シリーズ新CM 「鬼滅の刃篇」「ワンピース篇」では、「にふぉるめーしょん」シリーズならではの、“開けるときのドキドキ"と"コレクションする楽しさ"を描く。

冒頭では、シール帳をめくるとさまざまなキャラクターの「にふぉるめーしょん」のシールがずらりと並ぶ圧巻のページが登場。5周年ロゴとともにシリーズの節目を印象づけ、本編へと続く。

新TVCM『ラブ＆シール!にふぉるめーしょん 鬼滅の刃ディフォルメシールウエハース篇』(15秒) CMストーリー

伊藤のシール帳には鬼舞辻󠄀無惨や十二鬼月が勢ぞろい。鬼たちが集う「無限城」完成まであと1枚。期待を背負い、津田が開封に挑む。開封で引いたシールをきっかけに、二人のテンポの良いやり取りが展開される。

新TVCM『ラブ＆シール!にふぉるめーしょん ワンピース大海賊シールウエハース篇』(15秒) CMストーリー

シリーズ5周年を記念した豪華な加工を施した全5種の「5thレア」。そのうちの1種、シャンクスについて熱く語る伊藤と、シャンクスを狙い開封に挑む津田。「出た!」の歓声の直後、思わぬ展開に目が離せない15秒だ。

SNSキャンペーン「＃いとももとシール交換」実施!

「にふぉるめーしょん」シリーズでは、 新CMの公開にあわせて、X公式アカウント「@candytoy_c」にてSNSキャンペーン「＃いとももとシール交換」を実施する。

「#いとももとシール交換」をつけてXにポストすると、伊藤とシール交換体験ができる。 伊藤が欲しい「5thレア」シールを引き当てた方の中から抽選で賞品をプレゼントする。

キャンペーン概要

応募方法︓バンダイキャンディ公式Xより応募

応募受付期間︓2026年8月1日〜8月9日23:59- 賞品︓津田・伊藤のオリジナルにふぉるめシール＆「にふぉるめーしょん 鬼滅の刃ディフォルメシールウエハース 其ノ十五」1個

当選人数︓500名

当選された方にはバンダイキャンディ公式Ｘより、ダイレクトメールにて後日連絡する。※その他詳細につきましては、バンダイキャンディ公式Xを確認のこと。

新商品概要

にふぉるめーしょん 鬼滅の刃ディフォルメシールウエハース 其ノ十五

価格:135円(税込:149円)

対象年齢:6才以上 ・菓子内容:バニラクリーム味ウエハース1枚

付属物:シール1枚(全39種／うちシークレット3種)

販売ルート:全国量販店の菓子売場等

発売日:2026年8月3日

発売元:株式会社バンダイ

にふぉるめーしょん ワンピース大海賊シールウエハース LOG.15

価格:135円(税込:149円)

対象年齢:6才以上 ・菓子内容:ココアクリーム味ウエハース1枚

付属物:シール1枚(全35種/うちシークレット1種)

販売ルート:全国量販店の菓子売場等

発売日:2026年8月17日

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