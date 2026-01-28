お笑いコンビ・フットボールアワーの岩尾望が24日、YouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』に出演。正月旅行で起きたハプニングを明かした。

「アクセル踏んでも行かれへん」「えらいことに…」

愛犬と一緒に群馬県みなかみ町を訪れたという岩尾。「天気予報とかもちゃんと調べて、道路が大丈夫やっていう状態で車で行った」と話しつつ、「車にチェーン巻かんと行ってもうたから、帰りちょっとヤバかった」と吐露。その日は天気がよかったため、「一般道を軽く走ってから帰ろう」と思っていたが、「急に細い道に行ってもうて。ちょっと山っぽい中に入ったら雪が……。“あかんあかん! 引き返そう!”と思って」と振り返った。

しかし、Uターンできるほど道幅がなく、「切り返そうと思ったら、グゥーングゥーンって。アクセル踏んでもまったく行かれへん。えらいことなってもうたと思って」と大焦り。地面が凍っていたため、タイヤがスリップしてしまい、「ホンマに5分、10分やったと思うんですよ。その立ち往生は。でも、僕的にはこんなことなったのはじめてで。終わった……と思ったから。バックは行けるけど、踏んでも踏んでもまったくだった」と恐怖を回顧した。

その後、「バックしてちょっと位置を変えて、アクセル踏んだら、ガガガガガッて行けたんで脱したんですけど」と無事に脱出したという岩尾。「凍ってるとこって、あんなに進めへんねんや。だって、車って100キロとか出たりすんねんで? せやのに、踏んでも踏んでもあんな前に進まへんの?」と不思議そうにぼやくと、相方の後藤輝基は、「進まへんよ。地面捉えてないから」と呆れ顔。小籔千豊も、「意味分からん。100キロ出んのに進まへんって」と苦笑いだった。

また、岩尾は、立ち往生している間、愛犬とともにパニックに陥っていたそうで、「自分の中では、“終わった……”と思った」と語るも、後藤は、「うわあ! どうしよう!? ってなる状況では多分なかった」と冷静に指摘。小籔が、「どうしよう!? なんで行けへんねん! 100キロも出んのに!」と岩尾のものまねで再現すると、「ホンマそうなんですよ」と認め、千原ジュニアは、「ちょっと今度、“のんちゃんドラレコ鑑賞会”しよか?」とイジっていた。

視聴者からは、「のんちゃんのドラレコ鑑賞会、ぜひお願いします!」「ドラレコ鑑賞会の動画絶対見たいw」「ドラレコ鑑賞会してほしいわ(笑)」「のんちゃんの真似ワロタ」「のんちゃんってホントに運転向いてない気が…笑」などの反響が寄せられている。