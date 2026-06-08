冷凍プリンソフトは、レトロ感あふれる新アイス「クリソツ」と「オムリン」を同社オンラインショップにて6月1日より販売開始したと発表した。

本商品は順次、直営店である冷凍プリンソフト内宮前店、その他店舗やイベントへの卸販売を行う予定とのことだ。直営店で販売しているプリンやプリンソフトなどが味だけでなく見た目のレトロ感から人気を集めていることを背景に、店舗の商品と調和の取れたレトロかわいい商品で全国流通可能な形態を目指し、約1年の構想を経て発売に至ったという。

喫茶店のクリームソーダを表現したアイス

クリソツ 1,680円

「クリソツ」(1,680円)は、昔懐かしい喫茶店のクリームソーダをそのままアイスにしたような4個セットの商品だ。ソーダの部分はメロン味のかき氷、クリームの部分は三重県産牛乳を100%使用したミルクアイスで構成されているとのことだ。トッピングのさくらんぼが差し色になり、見た目に華やかさを与えるという。

冷蔵庫で20分から30分、または電子レンジ(500W)で20秒から30秒かけて解凍するほか、解凍なしでそのままでも食べられるとのことだ。袋をハサミで切ってスプーンですくって食べるか、袋に小さい切れ目を入れてかじって食べてもおいしいという。

定番のオムライスを落とし込んだクレープアイス

オムリン 1,800円

「オムリン」(1,800円)は、喫茶店で定番のオムライスの形状をアイスに落とし込んだ4個セットの商品だ。外側はクレープ生地を使い、内側に三重県産牛乳とタマゴを使用したプリンアイスと三重県産牛乳100%使用のミルクアイスを配置しているとのことだ。ケチャップ代わりにあしらわれた三重県産イチゴのソースが味にアクセントを加えるという。

解凍方法は冷蔵庫で30分から40分、または電子レンジ(500W)で20秒から30秒となっており、解凍しない場合はクレープ生地が固い場合があるとのことだ。食べる際は袋から出してそのまま味わうことができるという。