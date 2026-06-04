ロッテは6月17日、テイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」をリバーサイド中目黒 1F(東京・中目黒)にオープンする。

同カフェでは、8種類のアイスと18種類のトッピング・仕上げから選べる計648通りの組み合わせにより、"自分だけ"の雪見だいふくをカスタマイズできる体験を提供する。店舗で一つ一つ「手づつみ」で仕上げるため、つつみたてならではの味わいが楽しめる。営業期間は2026年6月17日～9月23日。営業時間は平日13:00～20:00、土日祝11:00～20:00。

自分だけの「my雪見だいふく」体験

「アイス」「アイスのトッピング」「仕上げ」の3ステップで、自分だけのmy雪見だいふくがオーダーできる。オリジナルメニューは2個1セット900円～で販売する。

季節ごとに変わる「スペシャルメニュー」

約3カ月の営業期間中は、6～7月「初夏」、8月「真夏」、9月「残暑」の3回にわたり季節に合わせた「スペシャルメニュー」を予定している。6・7月限定メニューは、紫陽花のカラーをイメージした甘さ控えめですっきりとした風味のフローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブルを合わせた初夏限定メニュー。数量限定販売となり、アイスやトッピング等の内容変更や追加はできない。

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老舗茶舗「放香堂」とコラボ

天保年間創業の老舗茶舗「放香堂」による日本茶や、日本初の珈琲店の流れを汲む「放香堂加琲」のアイスコーヒーを提供する。最高段位茶師が厳選した茶葉を使用した煎茶・ほうじ茶・和紅茶など(各種380円)を用意している。

また、店舗オリジナルロゴを使用した「Tシャツ」(3,000円)や「キャップ」(2,500円)、雪見うさぎの「フレークシール」(500円)などの限定グッズも販売する。

予約システムを導入

暑い屋外で並ぶ時間を極力減らすため、予約・順番待ちシステムの「EPARK」を導入している。1人あたり来店6日前の0時から最大2枠まで予約可能で、来店前日の24時に受付を締め切る。また、予約枠に余裕がある場合は「当日予約枠」も用意する。なお、6月17日～23日来店分の予約枠については、事前公開・受付を開始する。