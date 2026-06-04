タリーズコーヒージャパンは6月10日、季節限定のフローズンドリンク「国産白桃のとろっとピーチシェイク」(Tall:730円)、「国産メロンの食べごろメロンシェイク」(Tall:750円)を発売する。

今回発売される商品は、"デイタイムもナイトタイムも楽しめる"をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」をモチーフにした、爽やかなフローズンドリンク。

「国産白桃のとろっとピーチシェイク」は、ぷるぷる食感のミルクプリンに、国産白桃を使用したフレッシュな味わいのシェイクを合わせた商品。仕上げには、完熟した桃を思わせる、なめらかな桃のソースをトッピングし、ひと口ごとに白桃の上品な香りとやさしい甘みを楽しめる。

「国産メロンの食べごろメロンシェイク」は、国産メロンを使用したジューシーで豊潤な味わいのシェイクに、ぷるんとした食感のメロンソースをトッピングした商品。果実感あふれる甘みと香りをパフェ感覚で楽しめる。

さらに、仕事帰りや放課後、お酒を飲んだ後のシチュエーションに合わせた夕方から夜にかけての時間帯となる16時以降の注文で、対象商品のホイップクリームを無料で2倍に変更できる。

国産生姜を使用した同店オリジナルのジンジャーエール「国産生姜のドライジンジャーエール」(Tall:700円)も同日に発売。生姜のピリッと辛みの効いた味わいやトッピングした輪切りレモンの爽やかな香りと辛口で爽快な喉ごしを楽しめる。