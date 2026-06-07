Travis JapanがMCを務めるフジテレビ系サッカーバラエティ番組『けるとめる』(毎週月曜23:00～ ※一部地域を除く)のファミリーが、フジテレビ系列で放送される『FIFAワールドカップ2026』を応援していくことになった。

フジテレビ系列で10試合を生中継予定

『けるとめる』は、Travis Japanの宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗がMCを務めるサッカーバラエティ。Jリーグの全面協力のもと、サッカーにまつわるさまざまな企画やロケ、番組オリジナルゲームを通して、サッカーの楽しさや面白さを伝えている。

『FIFAワールドカップ2026』は、史上初の3カ国開催(アメリカ・カナダ・メキシコ)となり、出場チームも過去最多の48チームに拡大。フジテレビ系列では、世界最高峰の戦いを10試合生中継する予定だ。

開催を目前に控え、熱気が高まる中、『けるとめる』番組内でサッカーの魅力を楽しく学んでいるTravis Japanをはじめ、“けるとめる”ファミリーが、熱戦を繰り広げるSAMURAI BLUEを鼓舞していく。

さらに、『FIFAワールドカップ2026』の試合の模様を振り返る特別番組にも出演。誰がどの番組に出演するのかは、今後発表される。

宮近海斗「優勝というゴールに向かって」

サッカー好きで、『けるとめる』内でもたびたびサッカーの魅力を発信している宮近は「小さい頃から熱くさせてもらっていた大会に、こうして応援を送れることを嬉しく思います」と喜びをコメント。

続けて、「これまで以上の歓声をSAMURAI BLUEに送って、森保一監督も言っていた“優勝”というゴールに向かって全力でエールを届けたいと思います」と意気込みを語った。

注目選手については、「今回招集された方の中では若い選手、塩貝健人選手と後藤啓介選手です。SAMURAI BLUEの若手の方々がどのようにフィールドで躍動してくれるのか楽しみです」と期待。

大会で楽しみにしていることを聞かれると、「今までの大会でもたくさんありましたが、今の世代で輝く素晴らしい選手たちの豪華なマッチアップが、今大会もたくさん観られると思うと、それだけでもテンションが上がってきます。楽しみです」と胸を躍らせた。

『けるとめる特別版』3週連続放送

『FIFAワールドカップ2026』の試合の模様を届ける特別番組の放送も決定。『けるとめる』は、『FIFAワールドカップ ウイークリーハイライト けるとめる特別版』として、7月1日、8日、15日の3週連続で放送される。Travis Japanら“けるとめる”ファミリーとともに、大会の試合を振り返る。

また、大会開幕を6時間後に控えたタイミングとなる6月11日20時からは、東野幸治と渡辺翔太(Snow Man)がMCを務める『この世界は1ダフル FIFAワールドカップ直前スペシャル』を放送。これまでの大会の名場面や、『FIFAワールドカップ』の試合で起きたハプニング映像などを届ける。

このほか、6月23日、30日、7月9日には3週連続で『FIFAワールドカップ特別番組』、7月4日18時30分からは『FIFAワールドカップ 珍プレー好プレーSP』なども放送予定。“けるとめる”ファミリーが現地観戦した様子や、各試合の振り返りなども届けられる。