Travis JapanがMCを務めるフジテレビ系サッカーバラエティ番組『けるとめる』(毎週月曜23:00～ ※一部地域を除く)のファミリーが、フジテレビ系列で放送される『FIFAワールドカップ2026』を応援していくことになった。
フジテレビ系列で10試合を生中継予定
『けるとめる』は、Travis Japanの宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗がMCを務めるサッカーバラエティ。Jリーグの全面協力のもと、サッカーにまつわるさまざまな企画やロケ、番組オリジナルゲームを通して、サッカーの楽しさや面白さを伝えている。
『FIFAワールドカップ2026』は、史上初の3カ国開催(アメリカ・カナダ・メキシコ)となり、出場チームも過去最多の48チームに拡大。フジテレビ系列では、世界最高峰の戦いを10試合生中継する予定だ。
開催を目前に控え、熱気が高まる中、『けるとめる』番組内でサッカーの魅力を楽しく学んでいるTravis Japanをはじめ、“けるとめる”ファミリーが、熱戦を繰り広げるSAMURAI BLUEを鼓舞していく。
さらに、『FIFAワールドカップ2026』の試合の模様を振り返る特別番組にも出演。誰がどの番組に出演するのかは、今後発表される。
宮近海斗「優勝というゴールに向かって」
サッカー好きで、『けるとめる』内でもたびたびサッカーの魅力を発信している宮近は「小さい頃から熱くさせてもらっていた大会に、こうして応援を送れることを嬉しく思います」と喜びをコメント。
続けて、「これまで以上の歓声をSAMURAI BLUEに送って、森保一監督も言っていた“優勝”というゴールに向かって全力でエールを届けたいと思います」と意気込みを語った。
注目選手については、「今回招集された方の中では若い選手、塩貝健人選手と後藤啓介選手です。SAMURAI BLUEの若手の方々がどのようにフィールドで躍動してくれるのか楽しみです」と期待。
大会で楽しみにしていることを聞かれると、「今までの大会でもたくさんありましたが、今の世代で輝く素晴らしい選手たちの豪華なマッチアップが、今大会もたくさん観られると思うと、それだけでもテンションが上がってきます。楽しみです」と胸を躍らせた。
『けるとめる特別版』3週連続放送
『FIFAワールドカップ2026』の試合の模様を届ける特別番組の放送も決定。『けるとめる』は、『FIFAワールドカップ ウイークリーハイライト けるとめる特別版』として、7月1日、8日、15日の3週連続で放送される。Travis Japanら“けるとめる”ファミリーとともに、大会の試合を振り返る。
また、大会開幕を6時間後に控えたタイミングとなる6月11日20時からは、東野幸治と渡辺翔太(Snow Man)がMCを務める『この世界は1ダフル FIFAワールドカップ直前スペシャル』を放送。これまでの大会の名場面や、『FIFAワールドカップ』の試合で起きたハプニング映像などを届ける。
このほか、6月23日、30日、7月9日には3週連続で『FIFAワールドカップ特別番組』、7月4日18時30分からは『FIFAワールドカップ 珍プレー好プレーSP』なども放送予定。“けるとめる”ファミリーが現地観戦した様子や、各試合の振り返りなども届けられる。
【編集部MEMO】
Travis Japanは、STARTO ENTERTAINMENTに所属する7人組グループ。名称は、結成のきっかけとなった舞台『PLAYZONE』で振付を担当した米振付師トラヴィス・ペインに由来する。メンバーは、宮近海斗(リーダー)、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗。2012年の結成後、舞台やコンサートで経験を重ね、全員のピタッとそろうシンクロダンスと高い表現力で支持を広げてきた。