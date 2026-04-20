日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55～、毎週日曜7:30～)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」の「ユニバーサル・スタジオ編」後編が18日に放送され、SNSでは「トラジャ(TravisJapanの愛称)とユニバの相性良すぎ」「メガネ姿がかわいい」「掃除姿がすっかり板についたね」などの声が上がった。

この企画は毎週、Travis Japanメンバーのうち誰かが話題の場所・話題のコトを取材するため全国を飛び回るというもの。「USJ後編」では、川島如恵留、吉澤閑也、松倉海斗が清掃クルー「パークサービス」の仕事をスタディーした。3人は掃除道具を持ってパーク内へ。小さなポップコーンのかけらも見落とさず清掃するクルーのサービス精神に3人は感嘆していた。

そして映画『ウォーターワールド』の世界を再現した「水上スタントショー」で、ショーのあとにビショビショになった客席・床を清掃。清掃時間はたった15分。その間に水気を全て拭き取らなくてはならない。そして、しっかりとスタディーした3人にはご褒美として、映画『ハリー・ポッター』の世界観を模した食事が振る舞われた。

X(Twitter)では、「ずっと笑顔が素敵だった、さすがアイドル」といった声のほか、「限られた放送時間で、いろんな制服姿が見られた上に、ハリポタの衣装まで。サービス満点」といった声や、ハリポタ食のバタービールでは、「ビールの泡が口元についている白いおひげが似合っていた」とファンが熱狂。

そのほか、「普段忘れ物が多い松倉くんが忘れ物係なのが笑える」「メガネがすごく似合っていて、それにプラス笑顔ですごく可愛かった」「どの制服も着こなして似合うね」「前編にスタディーしたことを生かして、子どもに、自然に目線を合わせるとか、やっぱり呑み込みが早い」「こういった裏方の仕事も卒なくこなすとか、すごいパーフェクト!」などのコメントも見られた。

それ以外にも「ライブをしながらも大変な作業、お疲れ様でした」「バークサービスのお仕事の大変さとホスポタリティの素晴らしさが分かった」「掃除をしている姿勢をお客様に見られていることも意識しなければならないとは」「さすがに、『ウォーターワールド』の水拭きの仕事は、15分でやるのはきつい！」「ユニバに行きたくなった」と、USJのサービスの行き届き方に感心する声も多く上がっていた。

この番組は、TVerで見逃し配信が行われている。