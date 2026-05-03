日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55～、日曜7:30～)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」が2日に放送され、X(Twitter)では、「#スタディーJAPAN」がトレンド1位に。SNSでは「おめでとう」の声が多く上がったほか、「相撲部屋で親方からスカウトされたのが笑った」などのコメントも見られた。

日本テレビ

今回は、元大関・雅山の二子山部屋に宮近海斗と吉澤閑也が新弟子体験する後編。力士の体を大きくする、ちゃんこ作りを体験した。ちゃんこ作りといっても、前編にあった朝のキツい稽古終わりに全5品、50人前の量を作らなければならないこともあり、2人は大苦戦。

宮近はスパゲッティーのソース作りをするも、4kgものひき肉が入った中華鍋が重すぎて持ち上げられず…。吉澤はステーキ用のブロック肉が固く、一枚切るのに2分もかかってしまう始末だったが、その奮闘ぶりに親方夫婦から「ぜひ、入門してもらって…」とスカウトがかかり、2人は苦笑しながら、「検討させてください」と答えた。

これにXでは、「まさかのスカウトwww」「頑張っていたもんね」と多くのファンが反応。また、力士ばかりの中で、頑張る華奢な2人に「小柄ながら頑張っている姿を見るだけで楽しかった」「ちゃかしず(宮近＆吉澤)の掛け合いが好き」「貴重な体験させてもらって、良かったね。私たち視聴者も勉強になりました」などのコメントが見られた。

同時に、やはり力士が食べるだけあって、「一人前がすごい量」「これはもはや料理ではなく肉体労働」「お相撲さんはさらにこれでおかわりするのか。それは大きくなるはずだ」と相撲部屋での体験入門ならではの学びも得られたようだ。

この番組は、TVerで見逃し配信されている。