日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55～、日曜7:30～)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」が9日に放送され、X(Twitter)では、SNSでは「のえまちゅ(川島如恵留と松倉海斗)ならではの、わちゃわちゃ感が見られた」などの声が上がっている。

日本テレビ

今回は大阪の有名お好み焼き店「ゆかり」で、プロ直伝の焼き方を川島と松倉がスタディー。まずは大量の小麦粉と出汁を一気に混ぜ、100人前の生地を作る。混ぜるだけの作業だが、その重さに悶絶する松倉は、アイドル顔を崩壊(!?)させながらも奮闘。さらに、秀才川島がお好み焼きの見せ場「ひっくり返し」を披露した。

2人の焼いたお好み焼きは「ゆかり」の社長が自ら試食。「外はカリっと、中はしっとりで国宝級においしいです」という優しい言葉に、大喜びの2人。改めて、お好み焼きの奥深さに触れ、満面の笑みを見せていた。

X(Twitter)では、「のえまちゅ、楽しく美味しくスタディできてよかったね」「如恵留くんの、ユーモアあふれるコメントも楽しかった」「のえまちゅは、如恵留くんがしっかりしているから安心してみてられる(笑)」「まちゅ(松倉)のいつもちょっと悪戦苦闘している姿が可愛い」と、2人の仲睦まじさや魅力についてのコメントが多く見られた。

同時に、空気を混ぜながら記事をこねる松倉の姿に、「クセが強いｗ」「クセしかなくて嗤う」といった声や、チーズが入ったお好み焼きをやや失敗した松倉に「あんなにチーズ入っていたのに、どこいっちゃった感があって笑った」など、松倉のユーモラスなキャラクターにファンが沸いていた。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。