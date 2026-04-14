カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(20日スタート、毎週月曜22:00～)の制作発表会見が14日、東京・台場のフジテレビ本社で行われ、黒木華、野呂佳代、松下洸平が登壇。作品にちなみ「都知事になってほしい人」を挙げるコーナーで、野呂からは「さらば青春の光・森田哲矢」というまさかの人選が飛び出した。

野呂佳代

黒木と松下がそろって挙げたのは、野呂。松下はその理由について「初めて今日こんなにしっかりお話させていただいたのですが、話していて楽しい」といい、「人との距離感とが絶妙」「居心地よくしてくださる」と、野呂の持つ親しみやすさと包容力を評価する。

黒木も同意した上で、「ちゃんと信念をお持ちだから、私たちの話とかもきちんと聞いてくれて、きちんと向き合ってくれそう」と期待。「一緒にいると明るく楽しくなれるので、野呂さんだとすごく明るい未来になりそうだなと思います」と“支持”を表明すると、野呂は「本当に心からうれしいです」と感謝した。

その野呂が挙げたのは、お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢。「ゴシップ能力がすごいじゃないですか」と切り出し、「何か不透明なことがあった時に、面白おかしく暴露してくれたら、都民も納得するんじゃないかと思うんです」と独特の視点で“推薦”した。

さらに野呂は、森田について「頭が切れてて、とてもユーモア」があるとし、「そんな人が都知事をやってくれたら、面白おかしくてどんどん賢く、いい街になりそう」と想像。ただ、「たまにいい加減な時もある」と付け加えると、松下が「すごく優秀な秘書の方をつけて」と助言を加えた。

同ドラマは、政治家の不正を告発する文書をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉(黒木)が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり(野呂)を東京都知事に押し上げようと奮闘する“選挙エンターテインメント”。松下は、茉莉を子どものころからよく知る与党の若手議員・日山流星を演じる。