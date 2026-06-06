「どうしても、桜子さんのリボンボンネを付けたくて……」元乃木坂46の新内眞衣が、“人生のバイブル”だという平成ドラマを熱く語った――。

新内眞衣

卒業セレモニーで「本当は着ようと思ってた」ドレス

2日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)にゲスト出演した新内。『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めていた新内は、2000年に放送されたフジテレビ系ドラマ『やまとなでしこ』の大ファンであることをたびたび公言しており、この日も、「私の人生のバイブルなので」と熱弁。“後輩”の元日向坂46・松田好花も、この日のためにドラマを鑑賞したといい、「いいきっかけだと思って観はじめたら、もうめちゃくちゃよくて……」とドハマりした様子だった。

また、新内は、「卒業コンサートのときにドレスを作っていただいたんですけど。どうしても、桜子さんのリボンボンネっていう髪飾りを付けたくて。でも、私が着たいドレスとリボンボンネが合わないということで、なくなってしまった」という思い出話を披露。2022年に行われた自身の卒業セレモニーで、松嶋菜々子が演じたヒロイン・桜子のドレスを、「本当は着ようと思ってた」と打ち明けつつ、「桜子さんのドレスが出てくるんですけど、本当にきれい」とうっとり語った。

最高視聴率34.2%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)の大ヒットを記録した同ドラマ。新内は、「当時8歳でリアタイしてました。おませさんで……」と明かし、松田は、「ええっ!? 8歳で!?」とビックリ。子供のころからの大ファンを強調する一方で、「当時のリスナーはうんざりしてたと思う(笑)。“またコイツ『やまとなでしこ』って。いつ飽きんの? ”みたいな」とちょっぴり反省する場面も。終始ドラマの魅力を熱弁していた新内だったが、最後は、「10年間、同じ話してんのはマズい!」と我に返って笑わせていた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。