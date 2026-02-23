お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの吉田敬が、25日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)に出演する。

  • 『これ余談なんですけど・・・』　(C)ABCテレビ

かまいたちの山内健司・濱家隆一とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。25日の放送には、吉田、鈴木拓(ドランクドラゴン)、板倉俊之(インパルス)、蓮見翔(ダウ90000)、ゆうちゃみが出演。芸能界きってのひねくれ者たちが、今の世の中にモヤモヤすることについてトークを繰り広げる。

「歯医者さんが考えた歯ブラシをそこまで信じていいのか?」という疑問を投げかけた吉田。「歯医者さんが言うねんからいいに決まってるやんとしか思ってなかった」という濱家に対し、吉田が「歯医者さんは虫歯の患者さんが増えれば増えるほど儲かるやろ?」と返答すると、スタジオから「ホントだ」という声があがる。

また、「誕生日などにサプライズするのはアリ? ナシ?」についてのトークでは、自分の誕生日にサプライズをしてきた後輩に「2度とやめてくれ」と言ったことがあるという吉田と、「その考え方、ひねくれすぎ」と話すゆうちゃみの間で論争が勃発。

さらに、VTRに登場した女性たちから、山内の過去の発言である「嫁からのプレゼントは俺の金」の話題が出ると、吉田は「どこの番組でしゃべったら、あんなに有名なエピソードになんの?」と驚く。

山内は、同エピソードがYahoo!ニュースのトップになり大炎上したことを回顧。山内の妻が自分の小遣いではなく山内のカードでプレゼントを買ったことを知った吉田は、とんでもない一言で山内を慌てさせる。

『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとゲストの「これ余談なんですけど…」のひと言をきっかけに、テーマとは全く関係のないなんでもありの“余談トーク”を繰り広げていくトークバラエティ。2021年1月より半年間火曜深夜に放送され、2022年11月からABCテレビの歴史ある枠「ナイトinナイト」へ仲間入りした。

