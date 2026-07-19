『音楽で人を幸せに!!』をテーマに生まれた音楽フェス『シンセレ SUMMER FESTIVAL 2026』が今年も9月7日(月) KT Zepp Yokohamaにて開催が決定!!

昨年の話題&今年の見どころ

昨年初の開催で平日ながら1,100人を集め、Xではトレンド入りして話題となったシンセレ SUMMER FES!!

今年の見どころはYouTuber・アーティストのスカイピースの出演が決定!! 結成10周年を記念したスペシャルライブを予定のほか、歌手・俳優として幅広く活躍をする中山優馬がスペシャルパフォーマンスを披露予定!!

その他デビューシングル「チグハグ」がTikTokにて10億回の再生を記録し話題となったTHE SUPER FRUIT、一卵性三つ子でSNS総フォロワー320万人と今話題の佐藤三兄弟、スカイピース テオくんの実の兄でシンガーソングライターの寺島圭亮の出演が決定し兄弟でのスペシャルコラボ予定と注目企画が盛りだくさんです。

“推し”との最高の夏が、ここから始まる。

会場となるKT Zepp Yokohamaはステージとの距離が近く臨場感あふれるライブ体験が魅力の人気ライブホール。アーティストの表情やパフォーマンスを間近で感じられる空間が、多くのファンを魅了しています。

また昨年はVIPチケットが販売開始即完売をしたため、今回は枚数を増やしての発売が決定!! VIPチケットには豪華特典もついており争奪戦が予想されます!(特典内容の詳細は後日、公式サイトにて発表予定)

初めてライブに参加する方も、いつも応援しているアーティストが出演する方も、「来て良かった」と思える一日になるはず。現在、出演アーティスト情報やチケット情報は公式SNS・公式サイトにて公開中。追加出演のグループの発表も予定し、企画等の発表にもぜひご注目ください。

“音楽ライブ”と“支援活動”

シンセレSUMMER FESではライブ以外の社会支援活動にも力を入れており、イベントの一部の収益を認定NPO法人フローレンスを通じて、ひとり親家庭への支援に賛同をし活動を続けております。

未来を担う子どもたちに、音楽を通じてたくさんの喜びを得てほしい思いで、イベント当日はひとり親家庭の皆様をご招待する企画も用意しております。

この夏、最後を彩る特別なライブイベント『シンセレ SUMMER FESTIVAL 2026』。大好きなアーティストと過ごす時間も、新しい音楽との出会いも、きっと忘れられない思い出になるはずです。

2026年9月7日(月)、KT Zepp Yokohamaでお会いしましょう。

開催概要 イベント名： シンセレ SUMMER FESTIVAL 2026

シンセレ SUMMER FESTIVAL 2026 開催日： 2026年9月7日(月)

2026年9月7日(月) 会場： KT Zepp Yokohama

KT Zepp Yokohama 主催： 株式会社桜梅桃李

株式会社桜梅桃李 ※出演者・チケット情報は公式SNS・公式サイトにて順次公開予定です。

[PR]提供：株式会社桜梅桃李