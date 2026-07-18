REIKOが全国8都市回るワンマンツアー完走、フィリピンの人気楽曲カバーリリースも

BMSGに所属するシンガー・REIKOが、全国8都市を回るワンマンツアー「REIKO One-man tour ”VOICE”」を完走し、東京・豊洲PIT追加公演も大盛況のうちに幕を下ろした。さらに、2026年7月27日（月）には、フィリピンの人気楽曲をカバーしたデジタルシングル「Folklore Vol.1 – Tadhana / Multo」の配信リリースが決定した。

【画像】REIKOが全国8都市回るワンマンツアー完走

5月にリリースした2nd EP『VOICE』を引っ提げ、東京・渋谷WWWを皮切りにスタートした「REIKO One-man tour ”VOICE”」は全公演ソールドアウトを記録。そして、大好評により豊洲PITで開催された追加公演は、ツアーを完走してさらに洗練されたREIKOの圧巻のステージにより大盛況で幕を閉じた。

同公演では、バンド編成による臨場感あふれるパフォーマンスで全22曲を披露。最新EP『VOICE』の収録曲「Lullaby」では繊細な歌声で観客を魅了し、「まだ」では未来へ進む強い意志を込めたエモーショナルな歌唱で観客の心を揺さぶった。さらに、ファンから高い人気を誇る「First Christmas」を真夏のステージでも披露し、季節を超えて愛される楽曲に会場から大きな歓声が上がった。

本編ラストでは、今ツアーを象徴する演出となった「まだ」のアカペラ歌唱を披露し、その真っすぐな歌声に観客は静かに聴き入った。ラストナンバー「So Good」では一転して会場を明るい熱気で包み込み、REIKOらしい温かな余韻を残しながら、ツアーの集大成を飾った。

そして、7月27日（月）には早くもデジタルシングル「Folklore Vol.1 – Tadhana / Multo」の配信リリースが決定。本作品はREIKO自身のルーツであるフィリピンの大人気楽曲をカバーした至極の2曲入りシングルとなっている。

「Tadhana」はフィリピンを代表するバンド・Up Dharma Downの運命をテーマにしたラブソングで、フィリピン音楽シーンを代表する1曲。レコーディングでは同楽曲の作家であるArmi Millare氏が監修し、REIKOの表現力と本家のエッセンスが交じり合った甘く切ないメロディに仕上がった。

また、フィリピンの人気ロックバンド・Cup of Joeの「Multo」を収録。Cup of Joeは「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にて「Philippine Popular Music特別賞」を受賞し、「最優秀アジア楽曲賞」にもノミネートされ、アジア全域で注目を集めている。終わってしまった恋愛の記憶から抜け出せない切ないラブソングを、REIKO自身の解釈を交え、タガログ語で歌い上げる。

さらに、12月15日（火）にはREIKOがクリスマスシーズンに開催しているスペシャルライブ「REIKO's Winterland Vol.3」が東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催されることが決定した。詳細は後日発表予定。

REIKO「REIKO One-man tour "VOICE"」豊洲PIT追加公演 セットリスト

01. LOVE DEEPER

02. Take It Back

03. No More

04. So Good

05. LOVE RAIN ～恋の雨～（久保田利伸）

06. Neverland

07. for me

08. Slow & Easy（平井 大）

09. Imagine（John Lennon）

10. まだ

11. Lullaby

12. 君のせい

13. Hanggang kailan pa

14. Tadhana（Up Dharma Down）

15. Multo（Cup of Joe）

16. First Christmas

17. Just the Way You Are（Bruno Mars）

18. BUTTERFLY

19. CHECK

20. maybe

21. まだ（アカペラver.）

アンコール So Good

＜リリース情報＞

「Folklore Vol.1 – Tadhana / Multo」

2026年7月27日（月）リリース

=収録曲=

1. Tadhana

2. Multo

Pre-add / Pre-save：https://presave.umusic.com/pspa-reiko-folklorevol1

＜ライブ情報＞

「REIKO's Winterland Vol.3」

日程：2026年12月15日（火）

※詳細は後日発表予定

Official Website：https://reiko-bmsg.tokyo/