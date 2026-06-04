ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、5月27日（水）より新商品として、ルアーメーカー「GAN CRAFT」とのコラボルアー第5弾の販売を開始する。

■「GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【JOINTED CLAW 168】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- MODEL」

価格：7,700円 (税込)

GAN CRAFT社とのコラボ第5弾！元祖S字系「JOINTED CLAW 178」が登場してから、二十余年。その唯一無二のアクションは、世界中のアングラーを魅了し続けてきた。そして今、「JOINTED CLAW 168」へと昇華。これは単なるダウンサイジングではあなく、178という原点を見つめ直し、その魂を再設計し誕生した、真の進化系「JOINTED CLAW」となっている。

同じく進化を宿命づけられた「MILLION GOD」もまた、スマートパチスロとして降臨。黄金のラメボディが高級感を放つ限定カラーとなっている。

【素材】

本体：ABS(プラスチック)

ウエイト：鉛玉/スティール玉、エイト管：ステンレス、フック・リング：鉄、テール：エラストマー

【JOINTED CLAW168 フローティング】

重量：約63g

サイズ：縦40mm×横168mm×幅20mm