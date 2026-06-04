パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開するマルハンの東日本カンパニーは、2026年6月6日(土)に八千代総合グラウンド(千葉県八千代市)にて開催される「マルハン×シント＝トロイデンVVカップ supported by ガチャガチャマーケット」(八千代市サッカー協会主催)に昨年に引き続き、4大会連続で特別協賛する。

昨年大会の様子

また今大会において大会名称にもある通り、ガチャガチャマーケット(AINEOS)も特別協賛する大会となり、参加する子どもたちや来場者にも楽しめるイベントとなる。

「マルハン×シント＝トロイデンVVカップ supported by ガチャガチャマーケット」は小学校4年生以下の年代で行われる少年サッカー大会で、今年も昨年同様に千葉県八千代市内の10チームと招待チーム2チーム、さらには八千代ガールズ、小田原TC(神奈川県)、SalvusFC(群馬県)の女子3チームの計15チームが参加予定となっている。

特別ゲストとして、シント=トロイデン VV選手(調整中)、さらにSTVVアンバサダーである岡崎慎司氏(調整中)、元サッカー女子日本代表の宮間あや氏、岩渕真奈氏、元サッカー日本代表のカレン・ロバート氏、LISEMけーご氏、たか氏などが来場予定のほか、フード屋台の出店、モルテン主催の「マイフットボールキット」制作イベント、豪華景品が当たる抽選会なども開催予定となっている。各詳細は大会ウェブサイトにて。

(C)STVV

けーご氏／サッカー系YouTuber LISEM

たか氏／サッカー系YouTuber LISEM





※シント＝トロイデンVV選手は参加調整中。個人スケジュール・体調不良などにより参加できない場合がある。

※ゲストにより参加する時間が異なる。







昨年大会の様子

マルハンは、2022年3月31日に子会社である「マルハンユナイテッドパートナーズ」を通じてシント＝トロイデンVV(本社：ベルギー シント＝トロイデン)と資本業務提携を締結。マルハン東日本はプラチナスポンサーとして、シント＝トロイデンVVサポーター、スポンサーと共にチームの発展、世界に挑戦する選手たちを応援している。 また、マルハングループは八千代市内において、デイサービス「ラスベガス八千代」、パチンコホール「マルハンメガシティ八千代緑が丘」「マルハン八千代東店」、ゴルフ場「太平洋クラブ八千代コース」を運営している。

マルハン東日本はこの大会を通じてシント＝トロイデンVVおよび八千代市と更なる共創関係を構築し、サッカーを通じて心身共に健康な青少年を育て、本大会参加チームの技術向上と親睦を図ることで友情の輪を広め、地域がさらに活性化していくことを目的にこの大会に特別協賛する。今年も多くの人々との交流を図りながら、大会を盛り上げていきたいとしている。