パチンコ・パチスロ・ボートレース特化のVTuber事務所「バニクラ」は、連携先某VTuber事務所のバックアップを受けて、ハイクオリティなデザインとLIVE2Dモデリングによる新人VTuberをプロデュースし、ASMR特化の姉妹VTuber事務所「Hoshi-pro」にて「デビュー1年目で最大同接800人超えや3D化」などを達成してきた実績がある。

その運営体制と、某大手パチンコ会社との取引関係を活かし、バニクラでの新人VTuberオーディションを行うことが決定。パチンコ・パチスロ・公営競技が好きな女性ライバーからの応募を受け付けている。

パチンコ・パチスロ・ボートレース特化のVTuber事務所「バニクラ」

運営会社であるゼロイチミライはASMR特化VTuber事務所「Hoshi-pro」を2024年より展開し、「ASMRではなくパチンコ・パチスロ・ボートレース特化」という新規軸のVTuber事務所として「バニクラ」を令和7年7月7月に設立した。

第一オーディションでは3名の合格者が出たものの、デビューには至らなかったため、新規メンバーを加えて改めてオーディションを開催することが決定した。

今回は金髪バニーガールと赤髪バニーガールに加えて、2名のVTuberを追加してのオーディションとなる。

■白バニー“花牌レイズ(Hanafuda Reizu)”

バニクラに勤める女の子。

見た目はおっとり。

プレイスタイルは攻めまくり。

ギャップが魅力の清楚白バニー。

花札など古風な遊戯も好きで苗字はそこから来ているとのこと。

お店の衣装を自分で和服アレンジして着崩している自由人。

■黒バニー“兎博くるい(Tobaku Kurui)”

バニクラに勤めるもう一人の女の子。

楽観的で自由奔放。

真剣勝負では自由奔PONで負けることも少なくない黒バニー。

楽しく過ごせればいいエンジョイ勢。

バニーガールの制服が可愛くてバニクラのバイトに応募した元気ガール。

■兎ディーラー(名称未定)

新たにバニクラに追加された女の子。

少しあどけなさがあるものの、勝負事が大好き。

わざとかわい子ぶるも、テンションが上がると素が隠せず出てしまう。

メイド服が大好きでフリフリな衣装をバニクラに用意してもらった。

■猫ディーラー(名称未定)

新たにバニクラに追加されたもう一人女の子。

お酒を飲みながら大人の遊戯をプレイするのがすき。

缶チューハイにストローを挿して飲む葉。

地雷系のファッションが好きでこちらも衣装をバニクラに用意してもらった。

※追加された2名は連携先VTuber事務所からの譲渡されたデザインとなっている。