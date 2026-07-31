SB19がロラパルーザの大舞台へ、フィリピン音楽史とP-POPの歴史を塗り替える

7月30日（日本時間7月31日早朝）、SB19のロラパルーザ出演がついに実現。現地に集まった大観衆、パブリックビューイング、さらには自宅でのライブ配信まで、A'TIN（ファンネーム）にとって絶対に見逃せないステージとなった。

「僕たちがここに来るのは今回が初めてだけど、間違いなくこれが最後にはならないよ」。7月31日（フィリピン標準時）の金曜日、SB19のメンバーであるジョシュは、”Kings of P-POP”の仲間とともにロラパルーザのAllianz Stageへと歩を進めながらそう語った。

SB19初となるロラパルーザでのステージは、グループにとってもフィリピンという国家にとっても歴史的な出来事以外の何物でもない。4月のBINIによるコーチェラ・デビューに続いて、今度は彼らが世界にその存在感を示す番だ。会場のファンが歓声を上げ、このポップグループに向けてフィリピン国旗を振る一方で、フィリピン国内のA'TINは画面越しやパブリックビューイングで1時間に及ぶパフォーマンスを観るために早朝から起きていた。そして、パブロ、ジョシュ、ステル、ケン、ジャスティンが期待を裏切ることはなかった。

グループは観客の目を覚まさせるべく「DAM」と「GENTO」でスタートを切った。またSB19は、ロラパルーザの出演にあわせてわずか数時間前にリリースされたばかりの、ブルース・ロックにインスパイアされた新曲シングル「LAWLESS」も初披露した。続いてもう一つのダンスカル「Emoji」が披露された後、グループは「MAPA」と「Wakas」でテンポを落とし、観客は一斉に手を振った。

続いてSB19は、期待が高まるドリームワークスのアニメーション映画『Forgotten Island』のサウンドトラックの一部である、Francis Mのヒップホップアンセム「Mga Kababayan」の未発売カバーをパフォーマンス。ここで5人は残すところあと3曲となった。

彼らは「VISA」で再びエネルギーを注入すると、続く「DUNGKA!」ではシカゴ・ブルズのマスコットキャラクターであるベニー・ザ・ブルをステージに呼び寄せた。そしてなんと、ベニーはダンスの振り付けを完璧に把握していた。SB19は、最小限のステージセットでありながらも爆発的なフィナーレを演出した、弾むようなシンセが印象的な「CRIMZONE」でセットを締めくくった。ステージを去る際、彼らが「また来年会おう」と口にすると、観客からはさらに大きな歓声が上がった。

Photo by Dušana Risovic/Lollapalooza/Instagram

SB19を見るためにフェスに足を運んだのはフィリピン人のファンだけではない。ABC 7 Chicagoの放送では、フィリピン生まれのこのアーティストのライブパフォーマンスを見るために、他の州からイリノイ州シカゴへと駆けつけたアメリカ人のA'TINが取り上げられた。「SB19を見に来ました。2021年からのファンなんです」とあるファンは語った。またステージの空撮映像には、夏の暑さに耐えながら彼らのためにステージ前や太陽の下に集まった大勢の群衆が映し出されていた。

活動を始めて以来、SB19はP-POPを世界に知らしめるべく絶えず努力を重ねてきた。「僕たちは自分たちのことだけでなく、P-POPやフィリピンをいかにグローバルなステージで象徴していくかについても考えている」とパブロは以前Rolling Stone Philippinesに語っていた。ロラパルーザ、パブリックビューイング、そして自宅からファンが彼らに寄り添ったことで、このボーイズグループはついに世界を制覇したようだ。

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From Rolling Stone Philippines

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