2026年1月に放送開始から30周年を迎えたTVアニメ「名探偵コナン」。それを記念して、『放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン展」』が2月20日～3月29日まで東京ドームシティプリズムホールで開催される。開催前日となる19日には、記念セレモニーに加え、メディア向けの内覧会が行われた。

青山剛昌も知らなかったアフレコ秘話

セレモニーに登壇した(左から)青山剛昌、倉木麻衣 (C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

記念セレモニーでは、原作者の青山剛昌、「名探偵コナン」の主題歌を多く担当してきた歌手の倉木麻衣、声優の高山みなみ(江戸川コナン役)、山口勝平(工藤新一役、怪盗キッド役)、司会を務める日本テレビの徳島えりかアナウンサーが登場した。

冒頭、アニメ放送30周年を迎えたことについて、コナン役の高山は「30年とはあまり感じないんです。というのは“コナンワールド”は時間の進みがめちゃめちゃ遅い」と笑いを誘い、「ね、先生?」と青山のほうをチラリ。

同作の主題歌を28曲担当し、2017年に「同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数」としてギネス世界記録に認定された倉木は、「長きにわたって大好きな『コナン』のテーマ曲を担当させていただくことは奇跡だと思っていて。それをいまだに更新させていただいているのも、“びっ倉木”」とおどけた。

セレモニーに登壇した(左から)高山みなみ、山口勝平 (C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

また制作の裏話も語られ、高山は「第1話と第2話の収録の順番は逆なんです」と話す。第2話から登場する江戸川コナンという役を固めたうえで、工藤新一という役を固めたかったため、異例の収録形式をとったようで、これは原作者の青山も初耳だったらしく「知らなかった。騙された」と驚いた。

次に山口は「どちらかというとやんちゃ系が多かったので、新一君みたいなカッコいい子は初めてで、(当初は)アップアップでした。それで1年くらい経って『怪盗キッドもやってくれ』って言われて……」と振り返る。続けて、怪盗キッドはきざなセリフを多く発するキャラのため、当初は恥ずかしさを覚える瞬間も多かったそうだが、「『快斗くんが怪盗キッドとして演じている』という風に思えば、そこからは大丈夫になりました」と語った。

さらに青山の口からも当時の思い出として、「最初、光彦くんはちょっと意地悪な顔で描いていたんですけど、(声優を担当する)大谷育江さんの声が可愛いので、そこから可愛く描くようになりました」とアニメが原作に影響を与える部分もあったと話した。

同展の魅力について聞かれると、高山は「時間が許す限りじっくり見ていただきたいです。エリアごとに音声ガイドもあるので、その辺も楽しんでいただければ」と口にし、山口は「いろいろフォトスポットもあるので、コナン好きな人は1日中楽しめるんじゃないかなと感じています」とコメント。

倉木は「歴代のCDが飾ってある場所があって、全曲聞き直したくなりました」と話し、青山は「ボタンを押したらアニメーションになるところです。ぜひ見てほしいです」と注目してほしいスポットをそれぞれ紹介した。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

そして最後に青山から「30年という長いお話になりましたが、まだまだ面白いことを考えているので、お楽しみください」とファンにメッセージが送られた。

コナンファン大興奮「名探偵コナン展」の見どころ

ここからは、「名探偵コナン展」の見どころを紹介しよう。

エントランス(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

エントランスでは30周年にちなんで、江戸川コナンと30人の登場人物が出迎えてくれる。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

企画のコーナーでは、キャラクターデザインや美術資料集などを展示。さらには、青山剛昌がキャラクターを作るうえで大切にしているポイントや、監督のイチオシのトリックも紹介されている。





(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

絵コンテのコーナーでは、アニメで実際に使用された絵コンテが壁いっぱいに並ぶ。懐かしの名シーンを振り返りながら、改めて30年の歩みを追えるだろう。作画のコーナーでは、セレモニーで青山が語っていた、コナンが動く様子を見ることができる。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

アフレコのコーナーでは、コナンの喜怒哀楽を聞き分けられる音声機器を設置。高山の表現力の高さを改めて感じることができる。また主題歌のコーナーでは、歴代のCDジャケットや年表が展示されており、歴代主題歌が名曲揃いであることを再確認できるだろう。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

メモリアルシーンのコーナーでは、心に残る名シーンや各キャラクターの名場面が放送順に展示されている。印象深いシーンを思い出し、涙腺が緩んでしまう人が続出するかもしれない。サンクスシアターでは、「名探偵コナン」を応援してくれた人たちに向けたオリジナルストーリーが上映されるので必見だ。



アニメーションアートブック



また、物販も充実している。企画展のために描き下ろされた31キャラクターを使用したグッズに加え、TVアニメ「名探偵コナン」の制作過程の貴重な中間成果物を使用したグッズ70品を用意している。中でも、青山先生イチオシのアイテム「アニメーションアートブック」は、コナンファンであれば本棚に飾っておきたいところ。

圧巻の等身大アクリルスタンド(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

30年ずっと「名探偵コナン」を追ってきた人だけではなく、「一時期見ていたけど最近は見られていないな」という人でも楽しめる内容になっている『放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン展」』。「そういえばこんな事件もあったな～」とノスタルジックな気持ちにもなれるので、「名探偵コナン」に触れたことがある人は、ぜひ足を運んでみてほしい。

『放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン展」』

期間：2026年2月20日(金)～3月29日(日)

時間：10:00～19:00 ※最終入場は18:30

会場：東京都 東京ドームシティ プリズムホール

料金：当日券一般2200円、当日券学生1500円、前売券一般2000円、前売り券学生1300円(※未就学児入場無料)

期間：2026年4月4日(土)～26日(日)

会場：鳥取県 鳥取県立博物館

期間：2026年5月2日(土)～31日(日)

会場：北海道 サッポロファクトリー 3条館3階 特設会場

期間：2026年6月6日(土)～7月5日(日)

会場：宮城県(会場は後日発表)

期間：2026年7月11日(土)～8月16日(日)

会場：大阪府 読売テレビ本社 特設会場

期間：2026年8月22日(土)～9月13日(日)

会場：群馬県(会場は後日発表)

期間：2026年9月19日(土)～10月12日(月)

会場：広島県NTTクレドホール

期間：2026年10月17日(土)～11月8日(日)

会場：愛媛県 南海放送本町会館

期間：2026年11月14日(土)～12月6日(日)

会場：神奈川県 横浜赤レンガ倉庫1号館 2Fスペース・3Fホール

期間：2026年12月中旬～2027年1月中旬(予定)

会場：愛知県(会場は後日発表)

期間：2027年1月16日(土)～2月14日(日)

会場：静岡県 キラメッセぬまづ

期間：2027年2月下旬～3月下旬(予定)

会場：福岡県(会場は後日発表)