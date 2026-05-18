ジャルパックは、ZIPAIRのチャーター直行便を利用した「フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」ツアーを発売している。通常、日本から直行便のないアメリカ・オーランドへ、乗り継ぎなしでアクセスできるのが特徴となっている。

エプコット (C)2026 Disney (C)2026 MARVEL

ツアーでは、フロリダ州オーランドに位置する世界最大級のディズニーリゾート「フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」に滞在。人気のディズニー直営ホテルに宿泊し、「マジックキングダム・パーク」「エプコット」「ディズニー・アニマルキングダム」「ディズニー・ハリウッド・スタジオ」の4つのテーマパークを楽しめる5デー・パークホッパー・チケットが付属する。

ディズニー・ハリウッド・スタジオ (C)2026 Disney / Pixar. All rights reserved.

また、ディズニー直営ホテル宿泊者特典として、全テーマパークへ開園30分前から入園できる「アーリー・テーマパーク・エントリー」も利用可能。さらに、パーク内の飲食やグッズ購入に使える50ドル分のディズニーギフトカードや、空港～ホテル間の往復送迎バスも付いている。

利用するZIPAIRのチャーター直行便は、成田発着で約14時間。出発前には、ディズニーリゾートに関する質問に答える「ディズニーリゾート教えてメールサービス」も用意する。 出発日は2026年8月8日、13日。最少催行人員は1名。詳細はジャルパック公式サイトで案内している。

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