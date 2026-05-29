ジャルパックは5月28日、旅と学びの地域体験プログラム「旅アカデミー」にて、二拠点暮らしの場所選びと役割作り、空き家のリノベーションや活用方法などもうひとつの拠点づくりを学ぶ入門クラスを開講した。

まずは座学プログラム。第1回は「理想の地域の見つけ方」、第2回は「空き家利活用で広がる、もうひとつの拠点づくり」をテーマに、いずれもオンライン(Zoom)で開催される。参加できない場合には録画が共有される。

第1回「理想の地域の見つけ方」では、日本各所で地域活躍する名プロデユーサー古田秘馬氏を講師に、二拠点生活のポイント、理想の地域の見つけ方と地域の役割の作り方を学ぶ。開催日時は9月2日19時～20時半。

第2回「空き家利活用で広がる、もうひとつの拠点づくり」の講師は、空き家を活用したゲストハウス運営を手がける不動産のプロであり、香川県への移住者でもある島田真吾氏。空き家のリノベーションとは? 活用方法とは? など気になるリアルを学び、地域とつながる新しい暮らしのかたちをともに考える内容となっている。開催日時は9月3日19時～20時半。

現地プログラム(ツアー)は、人口6万人を切る小さな町ながらウユニ塩湖のような写真が撮れるとSNSで一躍話題となり、年間5千人の観光客が今では年間50万人となった香川県三豊市で開催される。同市は、起業や空き家利活用で盛り上がり、今では年間2,000名近くの視察が訪れる場所にもなっている。

ジャルパック「旅アカデミー」せとうち二拠点生活デザインクラス 現地プログラム(ツアー)URASHIMA VILLAGE

ツアーのポイントは、せとうちで二拠点生活を実践する方々と交流しながら、地域環境やライフスタイル、持続可能で豊かな暮らしづくりのアイデアを直接学ぶことができるほか、空き家活用のスペシャリストによる解説付きの物件巡り。9月13日に羽田空港を出発する1泊2日のスケジュールとなっており、現地発着プランも用意されている。

さらに現地プログラム終了後には、クラスを通して自身のアイデアをまとめ、1人ずつ発表する「プランアイデア発表会」も実施される。開催日時は9月28日19時～21時で、オンライン(Zoom)開催。

旅行代金は1名1室利用で9万6,500円。なお、航空券を必要としない現地発着プランも用意されており、こちらは6万9,800円となっている。申込期限は9月1日まで。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

なお、同クラスを開講するにあたり、クラスの魅力や現地プロジェクトの内容を詳しく知るための無料の事前商品説明会がオンライン(Zoom)で開催される。開催日時は7月29日および8月17日の19時～19時45分。

※画像は全てイメージ。