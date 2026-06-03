井村屋は、7月1日の「井村屋あずきバーの日」を記念し、6月26日〜27日の期間に全国4都市にて合計約15,500本の「あずきバー」を無料で配布するサンプリングイベント「あずきバー祭り2026」を開催する。人々の反響に応え4年連続での開催が決定し、今年は東京、名古屋、大阪に加え、新たに福岡天神でも開催されるとのことだ。

あずきバー祭り2026

全国4都市で合計約15,500本の「あずきバー」を無料配布

あずきは古くより、縁起の良い食べ物や健康の源として毎月1日と15日に食されてきた。この良き風習を今の時代へ継承していくため、また皆様の健康に寄与したいという思いから、あずき製品を多く取り扱う井村屋グループが「毎月1日はあずきの日」として制定した。また、あずきをたっぷりと使用した「あずきバー」を食べて暑い夏を乗り切っていただきたいという思いから、本格的な暑さを迎える7月1日が「井村屋あずきバーの日」として制定されている。

2026年の記念日に先駆けて開催される「あずきバー祭り2026」では、日頃ご愛顧いただいているお客様への深い感謝の気持ちを込め、全国4都市の会場で「あずきバー」(86円)が無料で提供される。当日、各会場ではあずきバーと一緒に写真を撮ってSNSにシェアできるフォトプロップスが用意されるほか、来場者を対象にオリジナル限定シールも配布される予定だ。なお、配布数量には限りがある。

あずきバー祭り2026

東京会場と名古屋会場では、井村屋のキャラクター「アズキキング」も登場してグリーティングが行われ、記念撮影も楽しめるという。さらに名古屋会場では、小さい頃から「あずきバー」が大好きという元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんが6月27日に参戦する。トークショーを開催するほか、各回の開始直後のみ直接「あずきバー」を配る予定とのことだ。

アズキキング

各会場のサンプリング詳細および配布予定本数は以下の通りである。

◆東京会場(合計5,500本配布予定※2日間の合計)

開催日程:6月26日〜27日

配布日時:6月26日(第1回11:30〜、第2回15:00〜)、6月27日(第1回10:00〜、第2回13:00〜、第3回15:30〜)

開催場所:コレド室町テラス1F大屋根広場



◆名古屋会場(合計4,000本配布予定)

開催日時:6月27日(第1回10:30〜、第2回13:00〜、第3回15:30〜)

開催場所:ららぽーと名古屋みなとアクルス1F屋外イベントスペース デカゴン



◆大阪会場(合計4,000本配布予定)

開催日時:6月27日(第1回10:00〜、第2回13:00〜、第3回15:30〜)

開催場所:ヨドバシカメラ梅田 1F南東入り口前



◆福岡天神会場(合計2,000本配布予定)

開催日時:6月27日(第1回10:00〜、第2回12:30〜、第3回15:00〜)

開催場所:ONE FUKUOKA BLDG.北西側広場



東京会場限定で「あずきバー」の縁日イベントも開催

東京会場であるコレド室町テラス1F大屋根広場では、サンプリングと同期間中に2日間限定で縁日イベントが開催される。「あずきバー」オリジナルデザインに装飾されたヨーヨーつりや的あての2種の屋台が出店され、いずれも無料で参加可能だ。

屋台体験を通じて、ここでしか手に入らない限定ノベルティの「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨーや「井村屋あずきバーの日」オリジナルハンドタオルといったノベルティ獲得に挑戦できるとのことだ。ノベルティの渡しは1人につき1点までで、なくなり次第終了となる。「あずきバー」のパッケージデザインや「アズキキング」をモチーフにした屋台、あずきバーカラーで装飾された会場は、SNSでも映えるレトロムードを演出しているという。

「あずきバー祭り」縁日の開催概要は以下の通りである。

開催日程:6月26日〜27日

開催時間:6月26日(11:30〜17:00)、6月27日(10:00〜17:00)

開催場所:コレド室町テラス1F大屋根広場(東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号)

体験内容:ヨーヨーつり、的あて

ノベルティ:「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨー、「井村屋あずきバーの日」オリジナルハンドタオル

