東京スカイツリーの秘密、“24時間営業”を過信するな…リスナーが教える「東京」マニュアル

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める、明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「スカロケ I ♥ TOKYO WEEK！案件 〜新生活東京マニュアル〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆東京スカイツリーのライトアップ事情

東京スカイツリーは毎晩ライトアップされるのですが、実は3種類が日替わりで点灯しています！ しかも、3種類それぞれに名前がついていて、水色系の「粋（いき）」、紫系の「雅（みやび）」、オレンジ系の「幟（のぼり）」です。そのため、夜に「今日のスカイツリーは雅だね」なんて言えれば、ちょっとした話のネタにもなって、東京通っぽく振る舞えること間違いなし！

また、週末や祝日、オリンピックなどのイベントのときは、特別ライティングに変わるため、「いつもと違う？」と思ったときは、東京スカイツリーのサイトを確認すると、どんなテーマで光っているかが分かるので面白いですよ！（東京都 35歳 女性）

◆東京の“24時間営業”を過信するな！

東京ではドラッグストアやコンビニ、何でも揃う巨大なディスカウントショップが深夜まで開いていて、一見無敵に見えます。

しかし、もし夜中に体調を崩して駆け込んでも、薬売り場には「薬剤師不在のため販売できません」の札があり、目の前に薬があるのに買えない……あの絶望感は東京の洗礼です。「夜中でも買えるから大丈夫」と油断せず、動けるうちに、薬剤師さんがいるうちに、常備薬だけは揃えておくこと。これが、東京生活を平和に送るための鉄則です！（埼玉県 45歳 男性）

◆東京でも都心と西部は別世界!?

上京される方にぜひ知ってほしいことがあります！ 東京は、都心部と西部で天気も気温も違うので要注意です。私は西部側に住んでいますが、基本的に都心部と西部とでは気温差が2〜3度あります。また「東京で1〜2cmの積雪」という予報が出たら、自宅近辺は大体10cmを軽く超えるくらいの雪が降ることがほとんどです。

そのため、雪予報が出るたびに会社から早めの帰宅を促されます。冬場は軽装で都心に出かけると、帰りは手が凍ります。そして、夏は白目をむくほど暑いです（笑）。西部側の皆さま、今年も長い夏を乗り切りましょう〜（東京都 43歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co