すかいらーくレストランツが運営する「ジョナサン」は6月11日から、「夏の東北涼麺」フェアを全店で開催する。

岩手発「盛岡冷麺」が復活

本格的な夏を目前に、喉ごしや香りで涼しさを感じてリフレッシュできるメニューを展開する。

昨年22万食を販売した「盛岡冷麺」(単品1,209円/選べるちいさなごはんセット1,429円)が復活。岩手県内の製麺所から仕入れた麺は、強いコシと滑らかな喉ごしが特徴。すっきりとしたブイヨンベースのまろやかスープが人気の冷麺。さらにキムチとコチュジャンで自分好みの味変も楽しめる。単品(麺1.5倍)のほか、「選べるちいさなごはんセット」も用意する(セットの冷麺は100g)。

秋田の名店「無限堂」稲庭うどんが進化

「山椒辣油香るカレーな冷やし豆乳担々うどん」(単品1,319円/旨塩ねぎだれのから揚げセット1,539円)は、秋田の老舗「無限堂」の喉ごしのよい稲庭うどんをクリーミーな「カレー豆乳担々」仕立てに"進化"させた一品。ドライカレーのコクと山椒辣油の香りがクセになる美味しさだという。

ガッツリ爽やかなハンバーグが登場

「アンガスビーフ100%旨塩ねぎだれのハンバーグ膳」(単品1,539円/サラダつき1,649円)は、肉の旨みがあふれるアンガスビーフ100%のハンバーグを、瀬戸内産レモンの酸味を効かせた特製「旨塩ねぎダレ」を合わせることで、さっぱりに仕上げた「スタミナ膳」。青唐辛子味噌で味変も楽しめる。

1㎏のステーキセットが当たる「ジョナくじ」も

「アンガスビーフ100%ステーキハンバーグ」各種の注文1品ごとに、「オージー・ビーフ ステーキ食べ比べセット」など豪華賞品やお得なクーポンが当たるくじを1枚進呈する。その場で結果がわかる、ハズレくじなしのキャンペーンとなっている。配付期間は6月11日～6月24日。くじがなくなり次第終了となる。