日本代表メンバー26人が発表されるなど、「FIFAワールドカップ2026」が盛り上がりを見せる中、BANDAI SPIRITSの「一番くじ」にも、サッカー日本代表が招集された模様。サッカーファン必見のラインナップとなっています!

⚽全ラインナップ公開⚽

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#一番くじ サッカー日本代表ver.

～最高の景色を2026～

https://1kuji.com/products/jfa

📅6月13日(土)より順次発売予定📅

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#サッカー日本代表の一番くじ初登場✨

選手のサインが入ったアイテムや

試合応援グッズ、選手のマスコットなど

#SAMURAIBLUE 必見のラインナップ⚽

@jfa_samuraiblue #最高の景色を

(@ichibanKUJIより引用)

勝利への願いと確信が込められたアイテムには、応援で活躍するブランケットやタオル、法被まで登場。また、推し活勢にはたまらない選手のアクスタやマスコット、選手たちのサインがプリントされたサインボールなど、全8等級+ラストワン賞が用意されています。

発表されたラインナップに、SNSでは「こ、これは最高じゃないですか!」「こんなん絶対やるやん!」「淳之介だー! 頑張って入手せねば」「純也さんだけはすぐわかる笑」「絶対に負けられない戦いが始まる」と話題に。また、一部アイテムは2025年開催の国際試合招集メンバーを基準にしているものもあり、「これは三笘選手?」「三笘ほしい」という声も。怪我で代表入りできなかった三苫選手、ファンとしては、一緒にスタジアムに連れていってあげたいですよね。

1回790円で、6月13日よりファミリーマート、ローソン、一番くじONLINEなどで順次発売されます。ラインナップはこちら。

【A賞】サイン入りサマーケットinエンブレムクッション

エンブレムをデザインしたクッション(約33cm)と選手のサインが入ったサマーケット(約120㎝)のセット。サマーケットはクッションの中に収納可能。

【B賞】法被(最高の景色を2026)

エンブレムを胸に、背面には「最高の景色を2026」のロゴ、裾には「GOAL」の模様があしらわれた法被。ユニフォームや普段着の上から着用できるフリーサイズとなっています。

【C賞】きららいずマスコット

選手の目がキラキラしたきららいずマスコット。サイズは約9.5cmで、選べない全6種。

【D賞】ちょこのっこフィギュア… サイズは約4.5cm、選べない全6種

【E賞】ユニフォーム型マルチバンド… サイズは約5cm、選べる全6種

【F賞】ひんやりサマータオルコレクション… サイズは約90cm、選べる全4種

【G賞】プレーヤーズアクリルスタンド… サイズは約9.5cm、選べない全13種

【H賞】クリアファイル&ステッカー… A4ファイルと約9cm、選べない全13種



【ラストワン賞】サインボール(最高の景色を2026)

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、選手13名分のサインがプリントされたサインボールが登場。台座には、「最高の景色を2026」ロゴがデザインされています。サイズは2号球、約14㎝。

なお、ダブルチャンスキャンペーンでも、ラストワン賞の「サインボール(最高の景色を2026)」が用意されています。キャンペーン期間は9末日まで、当選数は50個。