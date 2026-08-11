L’Arc-en-Ciel、サマーソニック2026のセットリストを異例の事前公開　Spotifyで予習可能に

LArc-en-Cielが、サマーソニック2026で披露するセットリストを公演に先駆けてXで公開した。

バンドの公式Xでは8月11日、「ネタバレ注意｜SPOILER ALERT」と前置きしたうえで、サマーソニック 2026出演時のセットリストをSpotifyプレイリストとして公開。「予習してLIVEに参戦したい方はぜひチェック」と呼びかける一方、「公演当日まで演奏曲を楽しみにとっておきたい方は、LIVE終演後の余韻とともにお楽しみください」とアナウンスしている。

また、「公演前にセットリスト（演奏曲）をSNSへ投稿、拡散することはお控えください」と注意を呼びかけており、本記事でも演奏予定曲の詳細は掲載しない。

今年結成35周年を迎えたLArc-en-Cielにとって、サマーソニックへの出演は今回が初。8月14日（金）大阪会場、16日（日）東京会場にそれぞれヘッドライナーとして出演する。

8月には、約2年ぶりとなる新曲「総天然色」を使用したサマーソニックとのコラボレーション映像も公開された。Rolling Stone Japanのインタビューでtetsuyaは、今回の出演について、LArc-en-Cielをまだ知らない人たちにもバンドを知ってもらえる機会になるとの期待を語り、フェスに合わせた選曲や演出の準備を進めていることも明かしていた。結成35周年という節目で臨む初のサマーソニックで、どのようなステージを繰り広げるのか。本番への期待が高まる。

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SUMMER SONIC 2026

2026年8月14日（金）・15日（土）・16日（日）

東京会場：ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ

大阪会場：万博記念公園

※LArc-en-Cielは8月14日（金）大阪会場、16日（日）東京会場に出演

公式サイト：https://www.summersonic.com/

チケット購入：https://www.summersonic.com/tickets/tokyo/

ネタバレ注意｜SPOILER ALERT

「SUMMER SONIC 2026」セットリスト公開

予習してLIVEに参戦したい方はぜひチェック

公演当日まで演奏曲を楽しみにとっておきたい方は、LIVE終演後の余韻とともにお楽しみください

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Spotify Playlist… — L'Arc-en-Ciel (@LArc_official) August 11, 2026

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