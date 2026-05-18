セブン‐イレブン・ジャパンは、「辛ラーメン ロゼ カップ」を5月19日より全国のセブン‐イレブンにて順次先行発売する。

辛ラーメン ロゼ カップ

韓国で大人気の「ロゼソース」を辛ラーメンと融合させ、トマトとクリームのまろやかさ、コチュジャンの旨みを合わせた濃厚でクリーミーな味わいに仕上げた商品である。

2026年に40周年を迎える辛ラーメンがついに人気のアレンジレシピ「ロゼ辛ラーメン」を商品化した。韓国で人気のロゼの味わいを、辛ラーメンならではの旨辛さと掛け合わせることで、濃厚でクリーミーな新しいおいしさを楽しめる。

人気のアレンジレシピ ロゼ辛ラーメン

数ある即席麺の中でも、アレンジレシピとの相性が非常に良く、SNS上を中心に様々なレシピが話題になっている辛ラーメン。その中でも「ロゼ辛ラーメン」は、農心ジャパン公式レシピ人気No.1を獲得するなど、多くの支持を集めている。

辛ラーメンのスパイシーな味わいに、トマトソースとクリームソースのまろやかさ、さらにコチュジャンのコク深い旨みを掛け合わせた濃厚でクリーミーな味わいが特長だ。辛さの中にコクと甘み、そしてなめらかさが重なり合い、やみつきになるおいしさに仕上げている。

濃厚なロゼソースのおいしさを最大限に引き出すため、麺にもこだわった。ソースがより絡みやすいように新たに開発した、溝のある平打ちの太ちぢれ麺を採用している。この溝にソースがしっかり絡むことで、一口ごとに旨みが広がり、最後まで濃厚な味わいを楽しめる。

レンジ調理で、もちもち食感と旨みの浸透を実現 レンジ調理により、麺の芯まで熱が通り「もちもちとした弾力」を楽しめる。さらに、加熱中に麺がカップの中でぐつぐつと調理されることで、ソースの旨みが麺にしっかり浸透する。

電子レンジでの作り方を紹介する。

作り方

フタをすべてはがし(湯切りはしません)、粉末スープ2種を取り出す。 粉末スープ1を入れ、熱湯(220ml)を内側の線まで注ぎ、電子レンジ500Wで4分(または600Wで3分50秒)加熱する。 粉末スープ2を入れ、よく混ぜて召し上がれ。

商品概要は以下の通り。

辛ラーメン ロゼ カップ

商品名は、辛ラーメン ロゼ カップ、 300円。発売日は5月19日〜順次。 販売エリアは全国 ※セブン‐イレブン先行発売。