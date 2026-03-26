物語コーポレーションが運営する「焼肉きんぐ」は4月22日から、「新大久保フェア」を開催する。開催に先立ち、3月25日に29店舗で先行販売を開始した。

新大久保フェア

「新大久保フェア」では、下記のような新大久保で支持を集める店のメニューを期間限定で楽しめる。販売期間は4月22日～7月上旬を予定している。

【青松】壺漬けデジカルビ(649円)は、デジカルビの名店『青松』公認のタレで漬け込んだ商品で、野菜とフルーツの自然な甘味と柔らかさが特徴。

「【カントンジプ】石焼タットリタン(鶏の旨辛煮込み)」(649円)は、じゃがいもやたまねぎの旨味と特製ヤンニョムが効いたスープで煮込んだ商品。少し時間をおいてとろみが出てきたら食べ頃となる。

「【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ」(429円)は、中にたっぷり入った伸びるモッツァレラチーズが特徴の「ジョンノ屋台村」の商品を同店専用で作った商品。

「【NENE CHICKEN】ヤンニョムチキン」(429円)は、衣がザクザクの韓国スタイルのフライドチキンに甘辛タレをかけた商品。

「【LUNA】プリンクルポテト」(429円)は、チーズやオニオン、ガーリックを絶妙な配合でブレンドしたシーズニング。

「【新大久保発】辛ラーメン トゥーンバ」(539円)は、辛ラーメンファンの声を元に商品化した、濃厚ピリ辛クリームパスタ風辛ラーメン。

なお、先行販売は対象店舗で3月25日～6月上旬の期間実施。対象店舗は、【山形】米沢店、【福島】福島泉店、【栃木】小山店・大田原店、【埼玉】蒲生店・草加店、【千葉】新鎌ヶ谷店・柏豊四季店・船橋夏見台店、【東京】八王子松木店・板橋前野町店・中目黒店・羽村店、【石川】御経塚店、【福井】鯖江店、【愛知】笠寺店・曙店・津島店、【三重】鈴鹿店、【滋賀】長浜店、【京都】京都桃山店、【大阪】大東店・堺美原店、【岡山】岡山大供店、【山口】岩国店、【愛媛】今治店、【福岡】福岡清水店、【佐賀】佐賀日の出店、【長崎】諫早貝津町店の29店舗。

また、期間限定のメニューは「きんぐコース」と「プレミアムコース」、単品での注文が可能。