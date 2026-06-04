韓国で3週連続No.1、動員260万人を突破した話題のラブストーリー『サヨナラの引力』(7月3日公開)のジャパンプレミアが3日、都内で行われ、俳優のク・ギョファン、キム・ドヨン監督、そして花束プレゼンターとして前田敦子が登壇した。

イベント中盤、観客の注目を集めたのは前田の“リアルすぎる恋愛エピソード”だった。

前田敦子

本作は、かつて愛し合った男女が時を経て再会する物語。作中の印象的な再会シーンにちなみ、前田は「実は私も似たような経験がある」と切り出すと、「プライベートなお話なんですけど…」と前置きしながら、元恋人との偶然の再会を告白した。

「私は仕事帰りで、お相手はご結婚されてハネムーンの帰りだったんじゃないかと思うんですけど、奥様と一緒に同じ飛行機に乗っていたことが。映画と違って、お相手もいらしたのでお互いに目を見る事なく終わりましたが…。とても思い出に残っています」赤裸々に回想した。

この告白に、ク・ギョファンとキム監督も驚きを隠せず。キム監督は「それはすごいですね。ぜひ前田さん主演で映画化したい」と日本版リメイクにも興味津々だった。

一方で前田は、かねてよりク・ギョファンのファンだったことも明かし、「どの作品でも目を引く存在で、ずっと注目していました」とコメント。念願の初対面に「久しぶりに緊張しています!」と声を弾ませた。

ク・ギョファンも「この映像、僕にも送ってください」とユーモアで応じるなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。

『サヨナラの引力』は、夢と現実の狭間で別れた男女が10年後に再会し、「もしあの時、別れていなかったら」という思いと向き合う物語。韓国では口コミで話題が広がり、大ヒットを記録している。

前田は最後に「自分の人生と重ねながら観てほしい作品。きっと忘れられない一本になると思います」とアピール。

自身の経験とリンクするような“再会”のエピソードを披露し、作品のテーマにリアルな説得力を添えていた。

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