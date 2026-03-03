「ちょっと俺、今からファンになるわ。推すよ」共演者の“異様な能力の高さ”を目の当たりにし、冗談交じりに魅力を語ったのはタレントの伊集院光。2月23日深夜に放送されたTBSラジオ『伊集院光 深夜の馬鹿力』(毎週月曜 深夜1:00～)で、その出来事を振り返った。

絶賛された前田敦子

前田敦子は「真面目すぎて…」伊集院光が明かした裏側

伊集院は、「日々、いろんな人と仕事をして、『この芸能界、すげえ人いるな』と思うものですけど。きょう思ったのは、前田敦子さん」と切り出し、フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』での前田との共演を回顧。伊集院と前田は「60分後にできる？生チャレンジ」と題した企画で、『マツケンサンバII』のイントロ数秒のみを聴き、その後は無音のまま歌い出しのタイミングを当てられるかに挑戦したという。

60分間の練習時間を振り返り、「すごかったのは、最初VTR見て『踊りを覚えたい』と。『私は踊りをちゃんと覚えた方が、絶対ぴったり合う自信があるから』って、3回見ただけで踊りを完璧に覚えた。で、音消しても、それ以降1秒もずれないの」と驚きを隠せない様子。さらには、「真面目すぎてカメラ来てなかろうが、CMに入ってようが、ずっと『マツケンサンバII』を踊ってんの。途中からは踊りのキレを完璧にして、歌うようになって」と前田のひたむきな姿勢も明かした。

迎えたチャレンジ本番でも、前田は1秒のずれもなく見事に成功。伊集院は「真面目で格好良くて、異様な能力の高さ」と称え、「ちょっと俺、今からファンになるわ。推すよ」と冗談めかしながらも、前田の圧巻なチャレンジにリスペクトをにじませていた。