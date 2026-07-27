中山エミリは、映画『怪奇タクシー 布告を知らぬ者達に』の撮影を振り返り、「皆さんの表情を楽しんでしまいました」とコメント。特殊メイク姿の共演者との撮影秘話を明かした。

  • 中山エミリ　=オフィシャル提供写真

    中山エミリ　=オフィシャル提供写真

中⼭エミリが撮影を回顧「皆さんの表情を楽しんでしまいました」

映画『怪奇タクシー 布告を知らぬ者達に』の公開初⽇舞台挨拶が25日、都内で⾏われ、中⼭エミリ、上村侑、永⼭⻯弥、岡本英郎監督、原作漫画家の森野達弥氏、岩⽥将克プロデューサーが登壇した。

第2話「違法駐⾞評論家」に出演した中⼭は、台本より先に、森野氏が⼿がけた原作漫画をイメージとして⾒せられたそうで「まずその世界観にワクワクして 『この物語の中に⼊れるのか!』 と思ったのを覚えています」と述懐。

自身が登場する物語に関しては、「もちろん全体を通して、 ⾮⽇常な世界観なんですが、私が参加させていただいたお話は、ある意味とても現実的で。⼈間のなかに秘めた怖さが広がるような感覚があったので。なるべくリアルな⼥性が近くにいるような感覚でやれたらと思った」と役作りについて語った。

さらに共演者の特殊メイクについても「最後のほうになるとああいう⽅たちがひとり、ふたりと現場に増えていくので。わたしも本当に嬉しくなってしまって。皆さんの表情を楽しんでしまいました。だから、私の携帯のカメラロールには思い出の写真がたくさん残っています」と笑顔で明かした。

【編集部MEMO】
第2話「違法駐⾞評論家」ストーリー
⽣活評論家としてテレビやラジオで⼤⼈気の⼭咲恵⾥⼦(中⼭エミリ)は、⼼臓に病を抱えていた夫が発作を起こした際、違法駐⾞していた⾞が渋滞の原因となり、救急⾞が病院に間に合わず亡くなってしまったことをトラウマとして抱え込んでいた。違法駐⾞をテーマに講演が企画され、恵⾥⼦はトラウマを乗り越えるためにも出演することを決意する。講演中、ある男性が挙⼿し、当時の発作が起きた状況について質問を始める……

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