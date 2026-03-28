『あざとくて何が悪いの?』(毎週木曜24:45～)で前田敦子が語ったのは、マッチングアプリや友人の紹介などリアルな恋愛事情。友人の紹介で実際に出会った男性からの“運命発言”には思わず冷めてしまったといい、等身大の本音を明かした。

前田敦子

前田敦子、友人に他業界の人を“紹介してもらう会”を開催してもらう

前田敦子は、19日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの?』(毎週月～金曜13:00～)に出演。

番組内ドラマで“出会い居酒屋”が登場すると、「行きたいです!」と反応した前田。「みんなすごい楽しそうにやるし、ちゃんと出会っている。私の周りでも、マッチングアプリで結婚して子どもがいる人いっぱいいます」と話した。

また、「新しい恋愛をするために行動する?」というトークテーマでは、前田は「違う世界の人とは出会う機会がめっきり減っていく」といい、「違う仕事をしている友達に紹介してもらう会を作ってもらったことが何回かある」と告白。

そこで出会った男性から「誕生日が同じだから運命だと思う」と言われたそうで、前田は「運命ってそんなもんなの? と思って……すごい冷めてしまった」と振り返っていた。

前田が出演した19日放送の『あざとくて何が悪いの?』は、Tverで見逃し配信中。