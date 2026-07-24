片岡礼子は、映画『ハッシュ!』について、「これが自分の中の重心になっている部分は大きいです」とコメント。25年ぶりにスクリーンに帰ってきた作品への思いを語った。

片岡礼子

『ハッシュ!』を観直した友人から片岡礼子に届いた感想

映画『ハッシュ!』『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版公開記念となるプレミア先行上映&トークイベントが20日に都内で開催され、田辺誠一、片岡礼子、木村多江、リリー・フランキー、橋口亮輔監督が登壇した。

『ハッシュ!』(01)は、ゲイカップルと1人の女性という、他者と関わることを諦めかけていた3人が作る「新しい家族のかたち」を描いた作品。ゲイであることを他人に気づかれないように注意して生きている勝裕を田辺が、歯科技工士の朝子を片岡が演じた。4Kリマスター版は、7月24日からシネマート新宿、シネスイッチ銀座、渋谷ホワイトシネクイントほか全国で順次公開される。

25年ぶりにスクリーンに帰ってきた『ハッシュ!』を改めて観た感想を聞かれ、片岡は「(『ハッシュ!』を)最近『観直した』と友人からよく連絡が入りまして。『やっと時代が追いついたんじゃない?』とよく言われて、ドキッとする感じをもらっています」と話した。

また、映画『二十才の微熱』(93)で映画初出演を果たした片岡は「自分的には、映画デビューが橋口組だったので、あの現場を思い出してしょうがないんです。監督に『成長したかな?』とちょっと聞きたいんですけど」と現在の心境を明かした。

さらに、MCから、劇中のボーリング場のシーンでのゲップについて聞かれた片岡は、「練習しましたよ。私、コーラ飲めなかったので、ものすごい量のコーラ飲んで……」と当時を回顧。ただ、その後、片岡が「監督、音足してくださいました?」と質問すると、橋口監督は「あれは別の人のゲップです」と伝え、会場を笑わる一幕もあった。

最後に、『ハッシュ!』が自身の中でどのような位置づけかと聞かれると、片岡は「これ(『ハッシュ！』)が自分の中の重心になっている部分は大きいです」としみじみと語っていた。

映画『ハッシュ!』ストーリー

土木研究所で働く勝裕(田辺誠一)はゲイであることを他人に気づかれないよう注意しながら生きている。ペットショップで働く直也(高橋和也)は明るくゲイライフを満喫しているが、どこか虚しさを抱えている。歯科技工士の朝子(片岡礼子)は自己肯定感の低さから愛のないセックスを繰り返し、孤独感を募らせている。

カップルとなった勝裕と直也のもとに、朝子が現れ、「付き合ってくれとか、結婚とかじゃなく、あなたの子どもがほしい」と勝裕に持ちかける――。