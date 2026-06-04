チャンピオンカレーは6月、「チャンピオンカレー 生カレー180g(中辛・甘口)」を北陸エリアのファミリーマートで順次発売している。
同商品は、お店の味をそのまま冷蔵パックにしたチルドタイプのカレー商品。仕上がったカレーを高温殺菌せず、そのままチルドでパックすることで、スパイスの香りやできたてならではの風味を閉じ込めた。欧風カレーをベースに、ビーフの旨みとコクが広がる味わいに仕上げている。独自製法により、冷蔵でありながら製造日より120日間保存可能。無くなり次第、販売終了となる。
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