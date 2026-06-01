チャンピオンカレーは6月1日、「チャンピオンカレー」コラボメニューを新潟・北陸エリアのセブン‐イレブン店舗で販売開始した。

1961年創業のチャンピオンカレーは、石川県発祥の"元祖金沢カレー"として長年親しまれてきた。金沢カレー特有の「ドロッとした濃厚なルゥ」「強い旨味とコク」「ソースのかかったカツ」などの特徴を、セブン‐イレブンの商品開発と掛け合わせることで、コンビニでも楽しめる形で表現。また、2026年6月からは、チャンピオンカレーの人気商品「生カレー180g」シリーズの販売も順次スタート予定となっている。

「チャンピオンカレー監修 元祖金沢ロースカツカレー」(827.28円)は、北陸で人気の"元祖金沢カレー"をイメージしたカレー弁当。チャンピオンカレーならではの"ドロッとした質感"の濃厚ルゥと、強い旨味・コクを再現。ご飯が見えないほどたっぷりかけたルゥも特徴となっている。

「チャンピオンカレー監修 カツカレーチーズソース入り」(321.84円)は、"金沢カレーをワンハンドで"をテーマに開発したおにぎり。金沢カレー特有の濃厚さを再現したカレーソースに、ウスターソースを加えたカツ、さらにチーズソースを組み合わせている。おにぎりとして食べ進みやすいよう、スパイス配合も調整している。

「チャンピオンカレー監修 元祖金沢カレーピザパン」(181.44円)は、濃厚なカレールゥとチーズを組み合わせた惣菜パン。ガーリックオイルを使用し、店舗でも人気のトッピング「チーズ」を全面にのせており、温めなくても食べ進みの良い商品に仕上げている。