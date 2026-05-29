ファミリーマートは6月2日、ファミマルBakeryから、「うまじゅわ～っ!塩バターパン」シリーズ3商品を全国のファミリーマートで発売する。

近年、ベーカリー市場ではシンプルながらも素材の味が際立つ「塩バターパン」が人気となっており、今やパン屋さんの定番商品として定着している。また、気温が上がる初夏の時期には「塩気」のアクセントを求めるニーズも高まる。

同社では、気温が上がり塩気が欲しくなるこれからの季節に向け、定番の塩バターパンと、ハムチーズパンやチョコパン、メロンパンを組み合わせた「塩バターパン」3種類を発売する。2種類の生地を組み合わせることで、一口食べた瞬間に発酵バター入り塩マーガリンが溢れ出す"うまじゅわ～っ!"な食感を実現した。さらに、パンとの相性が抜群で、まろやかな塩味が特長のロレーヌ岩塩をアクセントに使用することで、バターのコクを最大限に引き立てており、バターの香りとともに、シンプルながらも本格的な味わいを楽しめる。

「塩バターハムチーズパン」(185円)は、フランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、ハムを巻き込み、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チーズクリームを入れた。

「塩バターチョコパン」(180円)は、チョコ風味のフランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チョコクリームとチョコチップをサンドした。

「塩バターメロンパン」(180円)は、デニッシュ生地とビスケット生地を貼り合わせ、発酵バター入りの塩マーガリンを包んで焼き上げたデニッシュメロンパン。表面にはメロンパンの格子模様をつけた。